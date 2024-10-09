Avusturya'da Hükümet Krizi

Güncel

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisinin (FPÖ) yüzde 29'a yakın oyla kazandığı 29 Eylül'deki genel seçimler sonrasında herhangi bir siyasi parti genel başkanına hükümet kurma görevi vermedi.

Seçimler sonrasında meclise giren 5 partinin liderleri ile görüşmelerde bulunan Van der Bellen, yeni kurulacak koalisyon hükümeti ve hangi siyasi partinin bu görev için belirleneceği hakkında basına açıklamalarda bulundu.

Van der Bellen, bu zamana kadar genel olarak seçimde en çok oy alan partinin genel başkanının hükümet kurmak için görevlendirildiğini ancak bu sefer alışılmışın dışında bir durumun ortaya çıktığını belirterek, "Bu ilk defa karşılaşılan, tamamen yeni durum. Hiçbir parti seçimin kazananıyla hükümet kurmak istemiyor." ifadesini kullandı.

Bütün partilerin kamuya açık bir şekilde ya FPÖ ile koalisyon kurmak istemediklerini ya da merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) gibi FPÖ'nün aşırı sağcı lideri Herbert Kickl'e koalisyon hükümeti kurmayacağını açıkladığını hatırlatan Van der Bellen, parti başkanlarıyla yaptığı görüşmede bu yaklaşımı çok daha yakında gözlemleme şansı bulduğunu dile getirdi.

Van der Bellen, Kickl ile yaptığı görüşmede de aşırı sağcı liderin, kendisinin başbakan olmayacağı bir koalisyona partisinin yanaşmayacağını aktardığını kaydederek, ortaya çıkan durumun "klasik bir çıkmaz" olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı, hükümetin kurulması için topu 3 büyük partiye attı

Bütün seçmenlere duyduğu saygı ve bu çıkmaza çözüm bulunabilmesi için çok daha net bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Van der Bellen, "En çok oy alan 3 partinin genel başkanlarına, Herbert Kickl (FPÖ), Karl Nehammer (ÖVP) ve Andreas Babler (SPÖ), parti lideri düzeyinde görüşmelerde bulunmalarını rica ediyorum. Prensipte hangi (taraflar arasında) karşılıklı işbirliğinin mümkün olabileceğini güvenilir bir şekilde açıklamalılar." dedi.

Van der Bellen, parti başkanlarına, gelecek hafta sonuna kadar söz konusu görüşmeler için mühlet verdi.

Bu çıkmazdan çıkılabilmesi için böyle bir yolun kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Van der Bellen, başından itibaren sonuç getirmeyecek bir sürece girmenin, koalisyon kurulmasına ilişkin sonuç alınmayacak bir görüşme sürecinin başlatılmasının ülkeye hiçbir şey kazandırmayacağını sözlerine ekledi.

Aşırı sağın kazandığı genel seçimler

Avusturya'da 29 Eylül'de yapılan genel seçimde, aşırı sağcı parti oyların yüzde 28,85'ini alarak birinci, merkez sağ ÖVP yüzde 26,27 ile ikinci, Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) yüzde 21,14 ile üçüncü parti olmuştu.

Seçim öncesi ve sonrasında FPÖ dışında meclise girmeyi başaran 4 parti, yarışın kazananı aşırı sağcı FPÖ ile koalisyon kurmayacağını açıklamıştı.