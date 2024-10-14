Avusturya'da Hükümet Krizi: Kickl Yetki Talep Etti

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Hükümet kurulumuna ilişkin kriz yaşanan Avusturya'da aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Herbert Kickl, Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in kendilerine hükümet kurma yetkisini vermemesine tepki göstererek, yetki talebinde bulundu.

Aşırı sağcı FPÖ Genel Başkanı Kickl, basına yaptığı açıklamada, 29 Eylül'de yapılan genel seçimler sonrasında meclise giren partilerin aşırı sağcılarla hükümet kurmaya yanaşmaması üzerine Cumhurbaşkanı Van der Bellen'in de hükümeti kurma yetkisini FPÖ'ye vermemesine tepki gösterdi.

Kickl, Cumhurbaşkanının hükümet kurulmasına ilişkin süreçte yaşanan çıkmazın çözüme kavuşturulması için 3 büyük partinin kendi aralarında görüşerek bir çözüm bulmaları yönündeki kararını "mantıklı bulmadığını" belirterek, halihazırda kimsenin kendileriyle hükümet kurmak istemediğini, doğal olarak 3 parti arasında yapılacak görüşmenin sürece bir katkı sağlamayacağını ileri sürdü.

Cumhurbaşkanının atması gereken en doğu adımının hükümet kurma yetkisini kendilerine vermek olduğunu söyleyen Kickl, merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı ve Başbakan Karl Nehammer'e çağrıda bulunarak kendisine yönelik uyguladığı engeli kaldırmasını istedi.

Kickl, seçmenlerin FPÖ-ÖVP yani merkez sağ-sağ koalisyonuna oy verdiğini savundu.

Cumhurbaşkanı hiçbir partiye yetki vermemişti

Avusturya'da 29 Eylül'de yapılan genel seçimi aşırı sağcı FPÖ'nün yüzde 28,85 oranında oy alarak birinci sırada tamamlamasının ardından meclise girmeyi başaran partilerin bu partiyle hükümet kurmak istememesi üzerine Cumhurbaşkanı Van der Bellen, hükümet kurma yetkisini hiçbir partiye vermemişti.

Van der Bellen, yaşanan süreci "siyasi çıkmaz" olarak tanımlayarak, durumun çözüme kavuşturulması için 3 büyük partinin aralarında görüşerek, bir çözüm yolu bulmalarını istemişti.