Avusturya'da Kadına Yönelik Şiddet Nedeniyle Uzaklaştırma Kararları Arttı - Son Dakika
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Avusturya'da Kadına Yönelik Şiddet Nedeniyle Uzaklaştırma Kararları Arttı

Avusturya Federal Suç Bürosu'nun yayımladığı rapora göre, 2023 yılında ülke genelinde kadına yönelik şiddet nedeniyle 15 bin 115 uzaklaştırma kararı alındı. Raporda, son 3 yılda uzaklaştırma cezası alan kişilerin sayısında ciddi bir artış olduğu belirtildi. Kadın haklarını savunan çatı örgüt Avusturya 'Frauenring', kadına yönelik artan şiddet olaylarının önlenmesi için somut adımlar atılmasını ve bütçe ile personel temin edilmesini talep etti.

28.02.2024 15:48  Güncelleme: 15:50
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Avusturya Federal Suç Bürosu, 2023 yılında ülke genelinde kadına yönelik şiddet nedeniyle 15 bin 115 uzaklaştırma kararı alındığını bildirdi.

Avusturya Federal Suç Bürosu, 2023 yılı suç olaylarına ilişkin rapor yayımladı.

Raporda, son 3 yılda kadına yönelik şiddet nedeniyle uzaklaştırma cezası alan kişilerin sayısında ciddi artış olduğu belirtildi.

Ülkede 2020'de kadına yönelik şiddet nedeniyle 11 bin 652 uzaklaştırma kararı alındığı aktarılan raporda, bu sayının 2023'te 15 bin 115'e çıktığına dikkati çekildi.

Raporda, en çok uzaklaştırmanın başkent Viyana'da uygulandığı kaydedildi.

Kadın haklarını savunan çatı örgüt Avusturya "Frauenring"den yapılan açıklamada, kadına yönelik artan şiddet olaylarının önlenmesi istendi.

Açıklamada, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için iktidarın bir an evvel harekete geçmesi çağrısı yapıldı.

Somut adımlar atılmasının, ciddi bütçe ve personel temin edilmesinin önemi vurgulanan açıklamada, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için 250 milyon avro yıllık bütçenin yanı sıra en az 3 bin çalışanın bu alanda istihdam edilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, ülkedeki her bir kadının güvende yaşaması gerektiği ifade edilerek, cuma günü Viyana'da gösteri düzenleneceği duyuruldu.

Avusturya'da geçen hafta 6 kadın, 3 farklı olayda öldürülmüş ve kadına yönelik artan şiddet olayları gündeme gelmişti.

Kaynak: AA

Avusturya, Suç, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avusturya'da Kadına Yönelik Şiddet Nedeniyle Uzaklaştırma Kararları Arttı - Son Dakika

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