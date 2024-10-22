Avusturya'da Koalisyon Çabaları Başladı - Son Dakika
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Avusturya'da Koalisyon Çabaları Başladı

Başbakan Nehammer, ?????????oda çoğunluk için koalisyon görüşmelerine başladı, aşırı sağ dışlandı.

22.10.2024 20:49
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Avusturya'da Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen tarafından hükümet kurmak için yetkilendirilen merkez sağ Halk Partisinin (ÖVP) Genel Başkanı ve mevcut Başbakan Karl Nehammer, parlamentoda çoğunluğu sağlayacak üçlü bir koalisyon hükümeti kurmak istediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Van der Bellen'in hükümet kurma yetkisini ÖVP liderine verdiğini açıklamasının ardından Başbakan Nehammer, koalisyon görüşmelerine ilişkin basına bilgi verdi.

Nehammer, Cumhurbaşkanı'nın talebi üzerine ilk olarak Sosyal Demokrat Parti ile görüşeceğini belirterek, "Bu görüşme ilk önemli adım olacak ancak kesinlikle sonuncu olmayacak. Parlamentoda çoğunluğa sahip olma açısından üçüncü bir partiye ihtiyaç duyulacak." dedi.

Genel seçimde ikinci parti olan ÖVP'yi tercih etmeyen seçmenlerin güvenini kazanmak için çalışacaklarını dile getiren Nehammer, Avusturya'nın ekonomi alanında rekabet etme gücünün artırılması, ülkedeki refahın korunması, göç ve uyumun yanı sıra sağlık sisteminin ihtiyaç duyduğu reformların yapılabilmesi için ciddi adımların atılması gerektiğini ve kurulacak yeni hükümette bu hususların öne çıkacağının altını çizdi.

Aşırı sağcılar sürecin dışında kaldı

Avusturya'da 29 Eylül'de yapılan seçimi aşırı sağcı Özgürlük Partisinin (FPÖ) kazanması sonrasında meclise girmeyi başaran diğer partilerin FPÖ ile hükümet kurmak istememesi üzerine Cumhurbaşkanı Van der Bellen, geçen hafta 3 büyük partinin liderlerinin yaşanan siyasi çıkmaza çözüm bulmaları için sorumluluk üstlenmelerini ve görüşmelerde bulunmalarını istemişti.

Cumhurbaşkanı Van der Bellen, bugün yaptığı açıklamada, seçim öncesinde olduğu gibi hiçbir partinin aşırı sağcı FPÖ ile koalisyon kurmak istemediğini, bu nedenle hükümet kurma yetkisini sandıktan ikinci parti olarak çıkan ÖVP Genel Başkanı Nehammer'e verdiğini belirtmişti.

Cumhurbaşkanı'nın bu kararıyla aşırı sağcılar hükümet kurma sürecinin dışında kaldı.

Kaynak: AA

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