Avusturya'da Koalisyon Görüşmeleri Başarısız - Son Dakika
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Avusturya'da Koalisyon Görüşmeleri Başarısız

Başbakan Nehammer'in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Van der Bellen, FPÖ lideri Kickl ile görüşecek.

05.01.2025 18:47
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Avusturya'da Başbakan Karl Nehammer'in istifa edeceğini duyurması ve 2 ayı aşkın bir süredir devam eden koalisyon görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in, daha önce hükümet kurma yetkisi vermediği aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Herbert Kickl ile yarın görüşeceği bildirildi.

Nehammer'in hükümet kurma görevini bugün iade etmesi üzerine Cumhurbaşkanı Van der Bellen, ülkede son günlerde yaşanan siyasi gelişmeler ve olası hükümet kurma sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Van der Bellen, 29 Eylül 2024'te yapılan genel seçimler sonrasında meclise girmeyi başaran diğer partilerin aşırı sağcılarla koalisyon kurmak istemediğini ve bu nedenle şu ana kadar FPÖ'ye hükümet kurma yetkisi vermediğini anımsatarak, merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) içinde, aşırı sağcılarla koalisyon kurulmasına karşı çıkanların sesinin artık daha az çıktığını ifade etti.

Nehammer'in istifa edeceğini açıklaması ve ÖVP'nin de aşırı sağcı lider Kickl'ın başbakanlığında kurulacak bir koalisyon hükümetine yönelik tutumunun değişmesi nedeniyle yarın ülkedeki "siyasi durumu" görüşmek üzere FPÖ Genel Başkanı ile görüşeceğini bildiren Van der Bellen, yarınki görüşme sonrasında yeni gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacağını kaydetti.

Van der Bellen, demokratik değerlere bağlılık vurgusunu yineleyerek, güçler ayrımı, insan hakları, azınlıklara yönelik haklar, ülkenin Avrupa Birliği (AB) üyeliği gibi önemli kazanımların korunması gerektiğinin altını çizdi.

Bu arada, ÖVP Genel Başkanlığından da istifa edeceğini açıklayan Karl Nehammer'in yerine geçici olarak partinin Genel Sekreteri Christian Stocker'ın getirileceği belirtildi.

Başarısızlıkla sonuçlanan 3'lü koalisyon görüşmeleri

Avusturya'da 29 Eylül 2024'te yapılan genel seçimler sonrasında ÖVP ve SPÖ arasında 25 Ekim'de başlayan ve daha sonra liberal Yeni Avusturya Partisinin (NEOS) de katıldığı koalisyon görüşmeleri, 3 Ocak Cuma günü NEOS'un görüşmelerden çekilme kararı ile sarsılmış, dün de merkez sağ ÖVP'nin SPÖ ile koalisyon görüşmelerini sonlandırma kararı almasıyla tamamen sona ermişti.

Ülkede genel seçimler sonrasında meclise girmeyi başaran ÖVP, SPÖ, NEOS ve Yeşiller Partisi, aşırı sağcı FPÖ ile koalisyon kurmayacaklarını açıklamış, bunun üzerine de aşırı sağcılar koalisyon görüşmelerinin dışında bırakılmıştı.

Uzmanlar, Nehammer'in görevlerinden istifa etmesi durumunda, olası FPÖ-ÖVP koalisyonu önünde bir engelin kalmadığı yorumlarında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avusturya'da Koalisyon Görüşmeleri Başarısız - Son Dakika

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