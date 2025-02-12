Avusturya'da Koalisyon Görüşmeleri Başarısızlıkla Sonuçlandı - Son Dakika
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Avusturya'da Koalisyon Görüşmeleri Başarısızlıkla Sonuçlandı

Avusturya\'da Koalisyon Görüşmeleri Başarısızlıkla Sonuçlandı

Aşırı sağcı FPÖ ve ÖVP arasında koalisyon görüşmeleri sonuçsuz kaldı, erken seçim ihtimali gündemde.

12.02.2025 19:18
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Avusturya'da bir ayı aşkın süredir aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) ve merkez sağ Halk Partisi (ÖVP) arasında süren koalisyon görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı.

Ülkede 29 Eylül 2024'te yapılan genel seçimlerin üzerinden 130 günden fazla süre geçerken, aşırı sağcı FPÖ Genel Başkanı Herbert Kickl'ın 10 Ocak'ta hükümet kurma görevini almasıyla başlayan koalisyon görüşmelerinden de netice alınamadı.

FPÖ Genel Başkanı Kickl, sosyal medya hesabı Facebook'tan yapığı açıklamada, hükümet kurma görevini Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'e iade ettiğini duyurdu.

Kickl, ÖVP'nin koalisyon kurabilmek için uzlaşmacı bir yaklaşıma sahip olmadığını ileri sürerken, Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ile de koalisyon kurma imkanı olmadığı için görevi iade ettiğini ifade etti.

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ülkede ilk defa karşılaşılan bu durum üzerine Cumhurbaşkanı Van der Bellen'in yapacağı açıklama bekleniyor.

Aşırı sağ ve merkez sağ arasında koalisyon görüşmelerinin bir netice alınamadan sona ermesinde, özellikle İçişleri ve Maliye Bakanlıklarının hangi partiye verilmesine ilişkin yaşanan ayrışma belirleyici oldu.

Bu arada uzmanlar, FPÖ, ÖVP ve SPÖ'nün başındaki isimlerin değişerek erken seçime gidilmesi gerektiği yönünde değerlendirmelerde bulunuyor.

Avusturya'da yaklaşık 5 aydır hükümet kurulamıyor

Avusturya'da 29 Eylül 2024'te yapılan genel seçimlerin ardından 25 Ekim'de dönemin ÖVP Genel Başkanı ve eski Başbakan Karl Nehammer, SPÖ ve liberal Yeni Avusturya Partisi (NEOS) ile hükümet kurma girişiminde bulunmuş ancak koalisyon görüşmeleri 5 Ocak'ta başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Van der Bellen, hükümet kurma görevini aşırı sağcı lider Kickl'e vermişti.

Nehammer'in bütün görevlerinden istifa etmesi üzerine ÖVP, aşırı sağcı FPÖ ile koalisyon görüşmelerine hazır olduklarını açıklamış, böylelikle iki parti arasında görüşmeler başlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avusturya'da Koalisyon Görüşmeleri Başarısızlıkla Sonuçlandı - Son Dakika

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