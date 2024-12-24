Avusturya'da Koalisyon Görüşmeleri Olumlu İlerliyor

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Avusturya'da Başbakan ve merkez sağ Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı Karl Nehammer, 25 Ekim'de başlayan koalisyon görüşmelerinin olumlu ilerlediğini belirterek Ocak 2025'te üçlü koalisyon hükümetinin kurulabileceği görüşünde olduğunu söyledi.

Nehammer, basına yaptığı açıklamada, Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ve liberal Yeni Avusturya Partisi (NEOS) ile görüşmelerin olumlu ilerlediğini, Noel tatili sonrasında da yoğun müzakerelerin süreceğini kaydetti.

Görüşmelerde üç parti arasında gerginliğe yol açan bütçe açığının giderilmesine yönelik bazı detayların üstesinden gelinmesi gerektiğini vurgulayan Nehammer, hükümet kurulmasına yönelik artan beklentinin neden olduğu baskının hissedilir olduğunu ifade etti.

Nehammer, olası koalisyon hükümetinin kurulma tarihine de değinerek "Ocak ayı içinde uygun bir vakitte bunu (hükümet kurmayı) başaracağımızı varsayıyorum." dedi.

Görüşmelerin yapıldığı süreçte bazı hususların tartışılması hatta gerginliklerin yaşanmasının anlaşılır olduğu ve bu durumu olumlu gördüğünü belirten Nehammer, bunun, ileride sorun yaşanmaması açısından gerekli olduğunu, ayrıca hükümet kurulduğunda da bugün yaşanan zorlukların iktidarın işleyişi ve uzun ömürlü olması için de kıymetli olduğunu dile getirdi.

Aşırı sağcılar koalisyon görüşmelerinin dışında kalmıştı

Avusturya'da 29 Eylül'de yapılan genel seçimleri, aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) birinci sırada tamamlamış ancak meclise girmeyi başaran diğer partilerin aşırı sağcılarla iktidarı paylaşmak istememesi nedeniyle koalisyon görüşmelerinin dışında kalmıştı.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, hükümet kurma görevini birinci olmalarına rağmen aşırı sağcı FPÖ yerine ikinci parti merkez sağ ÖVP'ye vermişti.

ÖVP Genel Başkanı Nehammer, ilk olarak 25 Ekim'de SPÖ ile koalisyon görüşmelerine başlamıştı.