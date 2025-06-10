Avusturya'da Okulda Silahlı Saldırı: 10 Ölü - Son Dakika
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Avusturya'da Okulda Silahlı Saldırı: 10 Ölü

Avusturya\'da Okulda Silahlı Saldırı: 10 Ölü
10.06.2025 19:56
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Graz'daki okulda eski öğrenci tarafından gerçekleştirilen saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Avusturya'da bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda en az dokuz kişi yaşamını yitirdi. Saldırganın okulun eski bir öğrenci olduğu açıklandı.Avusturya'nın Graz kentinde Salı sabahı bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda, polisin açıklamasına göre en az 10 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Graz Belediye Başkanı Elke Kahr ölenlerin çoğunun öğrenci olduğunu, en az bir yetişkinin de hayatını kaybettiğini belirtti. Ölenlerin arasında saldırı zanlısının da bulunduğu kaydedildi.

ORF kanalı saldırının okulun eski bir öğrencisi tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu. Aynı kanala demeç veren polis sözcüsü Fritz Grundning, saldırı sonrasında failin kendi hayatına da son verdiğinin değerlendirildiğini açıkladı. APA ajansı güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberinde saldırganın olayı tek başına gerçekleştirdiğini duyurdu. Saldırının gerekçesi hakkında henüz bilgi bulunmuyor.

Polis saldırının gerçekleştiği okulu boşaltırken öğlen saatlerinden itibaren durumun tamamen kontrol altına alındığı belirtildi. Fail eski öğrenci Krone Zeitung'un haberine göre saldırıyı okulun 22 yaşındaki eski bir öğrencisi gerçekleştirdi. Gazete saldırganın iki sınıfta bulunan öğrencilerin üzerine ateş ettikten sonra gizlendiği tuvalette ölü olarak ele geçirildiğini duyurdu. Salzburger Nachrichten gazetesi saldırganın üzerinde bir tabanca ve tüfek bulunduğunu bildirirken, silahların kendi üzerine ruhsatlı olduğunu yazdı.

"Ulusal trajedi"

Saldırı Avusturya'da şok ve üzüntüye neden oldu. Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, sosyal medya hesabı X aracılığıyla paylaştığı mesajında, yaşanan saldırı ile ilgili olarak "Kelimelerle anlatılmayacak korkunçlukta" ifadesini kullandı. Cumhurbakanı, Graz'da meydana gelen saldırının "tüm ülkeyi kalbinden vurduğunu" belirterek hayatını kaybedenlerin, "Önlerinde tüm yaşamları olan gençler" ve "onlara bu yolda eşlik eden bir eğitimci" olduğunu vurguladı.

Avusturya Başbakanı Christian Stocker de olaydan duyduğu üzüntüyü "Ulusal trajedi" sözleriyle ifate etti. Stocker üzüntüsünü, "Bütün Avusturya'nın duyduğu ağrı ve acıyı tanımlayacak keliye yok" sözleriyle aktardı. En güvenli 10 ülke arasında

Avusturya yasalarına göre 18 yaşından itibaren silah edinmek serbest. İçişleri Bakanlığı verilerine göre Nisan ayı itibarıyla ülkede 370 bin kişi üzerinde 1,5 milyon ateşli silah kayıtlı.

Avusturya'da benzer silahlı saldırılar çok nadir olarak gerçekleşiyor. Küresel Barış Endeksi Avusturya'yı dünyanın en güvenli 10 ülkesi arasında gösteriyor.

AFP/ TY,ET

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Kaynak: Deutsche Welle

Uluslararası İlişkiler, Avusturya, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Graz, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avusturya'da Okulda Silahlı Saldırı: 10 Ölü - Son Dakika

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