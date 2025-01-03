Avusturya'da Üçlü Koalisyon Girişimi Başarısız - Son Dakika
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Avusturya'da Üçlü Koalisyon Girişimi Başarısız

Avusturya\'da Üçlü Koalisyon Girişimi Başarısız

NEOS'un koalisyon görüşmelerinden çekilmesi, FPÖ'ye iktidar yolunu açabilir.

03.01.2025 19:01
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Avusturya'da üçlü koalisyon kurma girişimi başarılı olmadı. Siyasi gözlemciler, liberal NEOS'un görüşmelerden çekilmesinin aşırı sağcı FPÖ'ye yarayacağını ifade ediyor.Avusturya'da sağ muhafazakar Avusturya Halk Partisi (ÖVP), Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) ve liberal Yeni Avusturya ve Liberal Forum'un (NEOS) haftalardan bu yana yürüttüğü koalisyon kurma çabaları, Neos'un görüşmelerden çekildiğini duyurmasıyla sona erdi.

Neos Genel Başkanı Beate Meinl-Reisinger, kendilerinin son günlerde ısrarcı olmalarına rağmen diğer iki partide reformlar konusunda yeterli isteği görmediklerini dile getirerek ÖVP ve SPÖ'de, ülke için büyük bir vizyon ortaya koymak yerine bir sonraki seçim tarihinin ön planda olduğunu öne sürdü.

ÖVP, SPÖ ve NEOS, geçen Kasım ayından bu yana koalisyon hükümeti kurmak için görüşmelerde bulunuyordu. Görüşmeler olumlu sonuçlanıp hükümet kurulabilseydi, bu ülke tarihinin ilk üçlü koalisyonu olacaktı.

Aşırı sağcı FPÖ'yü iktidardan uzak tutmak

Üç parti arasında yürütülen görüşmeler aynı zamanda, 29 Eylül'de yapılan son genel seçimlerden birinci parti olarak çıkan aşırı sağcı FPÖ'ye iktidar yolunu kapatma amacı taşıyordu. ÖVP ile SPÖ'nün kuracağı olası bir ikili koalisyon da, şu an meclisteki sandalye dağılımına göre yeterli çoğunluğa sahip oluyor ancak sadece bir sandalye farkla.

FPÖ ile hiçbir partinin iş birliği yapmak istememesi üzerine bir araya gelen diğer üç partinin yürüttüğü görüşmelerde en büyük görüş ayrılıklarının yaşandığı konu bütçe oldu. Ekonomik kriz içinde olan ve mali istikrar için Avrupa Birliği'nin (AB) kriterlerini yerine getirmesi gereken yeni hükümetin, bir yandan tasarrufa gidip diğer yandan ülkenin ekonomisini kalkındıracak önlemleri aynı anda hayata geçirmesi gerekiyor.

ÖVP, koalisyon görüşmelerinin başarısızlıkla neticelenmesinin ana sorumluluğunun SPÖ'de olduğunu ifade ediyor. ÖVP Genel Sekreteri Christian Stocker, konuya dair açıklamasında "SPÖ'de bazı kesimlerin tavrı bizi bulunduğumuz noktaya getirdi. Sosyal demokratların bir bölümü yapıcı bir tavır sergilerken SPÖ'deki bazı gerici güçler son günlerde hakimiyeti ele geçirdi" dedi. Avusturya'da bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceği belirsiz. ÖVP ile SPÖ, sadece bir sandalye farkla çoğunluğa sahip olmalarına rağmen ikili bir koalisyon hükümeti kurmayı deneyebilir. Bir diğer seçenek ise erken genel seçime gidilmesi olabilir. Siyasi gözlemcilere göre yeniden sandığa gidildiği takdirde aşırı sağcı FPÖ'nün parlak bir zafer kazanması mümkün. Yapılan son anketler, 29 Eylül seçimlerinde yüzde 28,85 alan FPÖ'nün oy oranının yüzde 40 seviyesinde olduğunu gösteriyor.

dpa/ ET,SÖ

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Kaynak: Deutsche Welle

Avusturya, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avusturya'da Üçlü Koalisyon Girişimi Başarısız - Son Dakika

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