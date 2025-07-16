Avusturya Nüfusu Göçle Artıyor

Avusturya İstatistik Kurumu, ülke nüfusunun sadece göç yoluyla arttığını belirterek, 2024'te nüfusun yüzde 28,7'sinin göçmen kökenli olduğunu bildirdi.

Avusturya İstatistik Kurumu, göç ve entegrasyona ilişkin 2025 raporunu yayımladı.

Raporda, Avusturya nüfusunun sadece göçle arttığı vurgulandı.

2024'te ülkedeki göçmen kökenli kişi sayısının yaklaşık 2 milyon 510 bine tekabül ettiği aktarılan raporda, bu rakamın ülke nüfusunun yüzde 28,7'sini oluşturduğu ifade edildi.

Raporda, "Avusturya nüfusu on yıllardır sadece göç sayesinde artmaktadır ve negatif doğum oranları göz önüne alındığında nüfus, göç olmasaydı uzun vadede 1950'lerin seviyesine gerileyecekti." denildi.

Avusturya'da en büyük yabancı uyruklu grup Almanlar

Raporda, Avusturya'da yaşayan ve başka bir ülkenin vatandaşı olan yabancı uyrukluların sayısının 1 milyon 855 binin biraz üzerinde olduğu belirtildi.

Bu alanda en büyük grubu yaklaşık 240 bin ile Alman vatandaşlarının temsil ettiği bildirilen raporda, ikinci sırada ise yaklaşık 156 bin ile Romanya vatandaşlarının yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Raporda, 125 bin kişiyle Türk vatandaşlarının bu grup içerisinde 3. sırada bulunduğu kaydedildi. Türkiye'yi 122 bin 500 kişi ile Sırp vatandaşlarının izlediği aktarıldı.

Raporda, 2020'nin başından bu yana bu grupta en büyük artışın sırasıyla Ukrayna, Suriye, Almanya, Romanya ve Hırvatistan vatandaşlarında yaşandığı bildirildi.

Öte yandan raporda, Avusturya'da on yıldan fazla süredir yaşayan 1 milyon 125 binden fazla yabancı uyruklu kişiden yüzde 41,9'unun Avusturya vatandaşlığı aldığı kaydedildi.