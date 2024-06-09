Avusturya'yı sel vurdu - Son Dakika
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Avusturya'yı sel vurdu

Avusturya'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle Avrupa Parlamentosu seçimleri için hazırlanan çok sayıda oy kullanma noktası farklı bölgelere taşındı. Sel sularına kapılan araçlar sürüklenirken, çok sayıda bina da hasar gördü. Eyalette bugün de devam eden yağışlar nedeniyle bölgede itfaiye birimleri alarm durumunda bulunuyor.

09.06.2024 22:37
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- Avusturya'yı sel vurdu

VİYANA - Avusturya'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle Avrupa Parlamentosu seçimleri için hazırlanan çok sayıda oy kullanma noktası farklı bölgelere taşındı.

Avusturya'nın güneyindeki Styria eyaletinde dün etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu. Eyalette büyük hasara yol açan sel nedeniyle bugün gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu seçimlerini de etkiledi. Seçimler için hazırlanan birçok oy kullanma noktası sel nedeniyle erişilemez hale geldi. Eyalete bağlı Hartberg-Fürstenfeld bölgesinde çok sayıda oy kullanma noktası farklı bölgelere taşındı. Yapılan değişiklikler, yerel yöneticiler tarafından sosyal medya üzerinde duyuruldu.

Ekiplerden 800 kurtarma operasyonu

Sel sularına kapılan araçlar sürüklenirken, çok sayıda bina da hasar gördü. İtfaiye ekipleri, sadece eyaletin başkenti Graz ve çevresinde 800 kurtarma operasyonu gerçekleştirildiğini, en az 50 kişinin ise hayati tehlikeden kurtarıldığını belirtti. Graz yakınlarındaki otoyol, yağmur sularının taşıdığı çamur ve enkaz nedeniyle kapandı. Şiddetli rüzgar çok sayıda ağacın devrilmesine ve trafiğin durmasına neden oldu.

Eyalette bugün de devam eden yağışlar nedeniyle bölgede itfaiye birimleri alarm durumunda bulunuyor.

Kaynak: İHA

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