Karabük'ün Safranbolu ilçesinde evin girişindeki ayakkabılığa giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Bostanbükü köyü Sümbül Sokak'ta bir evin girişindeki ayakkabılıkta yılan görüldü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle ayakkabılıktan çıkarılan yılan doğaya salındı.
Son Dakika › Güncel › Ayakkabılıktan Yılan Çıkarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?