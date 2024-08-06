Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Gümrük Kanunu'nun bazı maddelerinin uygulanması hakkında kararda değişiklik yapılmasına dair kararla yurt dışından getirilen eşyaların maktu vergi oranları değiştirildi. Diğer bir kararla ise yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatında tarife kontenjanı uygulaması getirildi.
Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun bazı maddelerinin uygulanması hakkında kararda değişiklik yapılmasına dair kararla yurt dışından getirilen eşyaların maktu vergi oranları değiştirildi.
Resmi Gazete'de dikkat çeken bir karar daha yayımlandı. Karara göre yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatında tarife kontenjanı uygulaması getirildi.
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