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AYDIN SON

BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 22:18  Güncelleme: 22:21
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.908
Toplam Seçmen : 882.124
Açılan Sandık : 1.066
Açılan Sandık Oranı : % 36,66
Kullanılan Oy : 244.922
Geçerli Oy : 239.218
Katılım Oranı : % 77,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÖZLEM ÇERÇİOĞLU% 50,56120.947
AK PARTİMUSTAFA SAVAŞ% 36,186.359
İYİ PARTİÖZER KAYALI% 4,5410.872
DİĞER% 2,987.135
DEM PARTİSUZAN KOÇ% 2,977.103
ZAFER PARTİSİMUHARREM DEMİRBİLEK% 0,972.309
YENİDEN REFAHSERDAL BULUT% 0,571.364
DPHÜSEYİN TURGUT% 0,23555
SAADETFATİH KARAHAN% 0,2481
BTPSEÇİL MUMCUOĞLU% 0,15361
TKPSİBEL YENİOCAK% 0,14339
ANAPNAİL KAPLI% 0,1229
EMEPALİ ÖZAYDIN% 0,09204
HAK-PARHÜSEYİN CİHAN BAYKARA% 0,07157
VATAN PARTİSİZÜHRE GENİŞEL% 0,06153
DSPCEMİL KÖROĞLU% 0,06135
DEVA PARTİSİBÜLENT ÇAM% 0,05130
MİLLETSALİH ŞİNASİ YEGEN% 0,04106
HÜDA PARCENBELİ GÜLER% 0,04105
TKHROJDA DOLGUN% 0,0367
BAĞIMSIZABDULBAKİ İNCE% 0,0241
BAĞIMSIZSABAHATTİN KERİK% 0,0236
OCAKMEHMET TEMEL% 0,0130
BOZDOĞAN

Açılan Sandık Oranı : % 61,39
Katılım Oranı : % 84,89

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMUSTAFA GALİP ÖZEL% 48,436.432
AK PARTİUFUK ALTINTAŞ% 45,186.001
İYİ PARTİERHAN ALGAN% 3,02401
DİĞER% 1,11147
SAADETTALHA KAYAOĞULLARI% 0,6890
YENİDEN REFAHÖMER KASIM KÖMÜRCÜOĞLU% 0,6485
MEMLEKETMEHMET ÇAYLAK% 0,3445
BTPHAMZA BİLGİ% 0,2432
ZAFER PARTİSİEKREM ERFİDAN% 0,1824
DPKERİM AKINCI% 0,1115
VATAN PARTİSİŞENEL KASAP% 0,079
BUHARKENT

Açılan Sandık Oranı : % 33,33
Katılım Oranı : % 84,75

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET EROL% 39,681.104
CHPALİ OKKALI% 30,12838
DPFATİH YILDIRIM% 26,28731
İYİ PARTİHASAN AKOL% 1,2936
DİĞER% 0,925
SAADETMEHMET AKİF ERSÖZ% 0,5816
ZAFER PARTİSİALPER ÇAĞRI YALÇIN% 0,4312
YENİDEN REFAHMURAT SAVAŞ% 0,3610
HKPKAMİL DİNÇ% 0,113
BTPABDÜSSAMET TAŞIN% 0,113
MİLLETMEHMET KARAÇAY% 0,072
VATAN PARTİSİHAKİME GÖNÜL ÖNCÜ KARAKAYA% 0,072
ÇİNE

Açılan Sandık Oranı : % 30,19
Katılım Oranı : % 90,90

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEHMET KIVRAK% 52,694.267
AK PARTİALİ DİNÇER% 44,523.606
İYİ PARTİERKAN BOZKURT% 1,0283
DPAHMET ZÜHTÜ SOYDAR% 0,5242
YENİDEN REFAHHAYRİ AKAR% 0,4335
ZAFER PARTİSİBAHA CEM ZORLU% 0,3629
BTPCENGİZ YILDIRIM% 0,2117
SAADETHAKAN ESGİN% 0,1411
VATAN PARTİSİMEHMET AYGÜN% 0,097
DİĞER% 0,022
DİDİM

Açılan Sandık Oranı : % 60,26
Katılım Oranı : % 68,12

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHATİCE GENÇAY% 53,2816.215
AK PARTİKADRİ KABAK% 31,619.620
DEM PARTİNİZAMETTİN ÖZDEN% 7,972.427
DİĞER% 2,2671
İYİ PARTİATİLLA AVLAYICI% 1,71522
TİPUMUT KAŞAN% 0,87266
ZAFER PARTİSİHÜSEYİN GÜRKAN KILIÇ% 0,78237
YENİDEN REFAHALİ KESKİN% 0,65198
TKPİRFAN ERTEL% 0,261
MEMLEKETAHMET KURTULUŞ GÖRGÜLÜ% 0,1648
DEVA PARTİSİAYŞE ŞAHİN% 0,129
BAĞIMSIZMİNE TEKELİ% 0,0927
VATAN PARTİSİHATİCE KOYUN% 0,0825
SAADETRIZA EKŞİ% 0,0619
BTPMURAT ŞİMŞEK% 0,0617
DPPERVİN TOPUZ% 0,0617
YTPHÜSNİYE ŞEBNEM GÖKALP% 0,0516
BAĞIMSIZMÜRSEL COŞKUNPINAR% 0,0515
HKPFATMA ÖZKULOĞLU% 0,014
DSPOYA GÜNENDİ% 0,012
EFELER

Açılan Sandık Oranı : % 16,17
Katılım Oranı : % 76,51

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPANIL YETİŞKİN% 42,9811.685
MHPBURAK PEHLİVAN% 32,178.744
İYİ PARTİMEHMET FATİH ATAY% 12,953.520
DİĞER% 8,132.211
DEM PARTİÖZNUR KIZILAY% 1,52413
ZAFER PARTİSİŞAFAK ATEŞ% 0,75203
YENİDEN REFAHMEHMET YELKEN% 0,56151
DPHASAN DİNÇER% 0,1952
SAADETZAHİR BÜRKUK% 0,1542
ANAPSERKAN SARAÇOĞLU% 0,1233
MİLLETREYHAN YEGEN% 0,0924
BTPALİ COŞKUN% 0,0823
HKPMEHMET KOÇAK% 0,0720
DEVA PARTİSİOSMAN YASİN UZDU% 0,0718
HÜDA PARNİZAMETTİN YALÇINKAYA% 0,0514
DSPSULTAN AYNACI% 0,0410
VATAN PARTİSİARİF BAKIR% 0,0410
OCAKYUNUS KIRAN% 0,026
BAĞIMSIZBURHAN BABACAN% 0,026
GERMENCİK

Açılan Sandık Oranı : % 11,86
Katılım Oranı : % 89,70

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPBURAK ZENCİRCİ% 50,461.367
MHPHALİT GERMEN% 34,44933
DEM PARTİGÜVEN ÇELİK% 7,12193
DİĞER% 5,02136
İYİ PARTİBETÜL AKÇANAL% 1,746
VATAN PARTİSİVELİ GELİR% 0,38
BTPRIZA BARIŞ% 0,226
YENİDEN REFAHHASAN IŞIK% 0,195
SAADETMURAT DOĞAN% 0,195
ZAFER PARTİSİGÜRKAN YILMAZBERK% 0,113
DPNERİMAN ARAT% 0,113
MEMLEKETNAİL ŞAHİN% 0,072
DSPGÜLTAZE ÖZCAN% 0,072
İNCİRLİOVA

Açılan Sandık Oranı : % 43,85
Katılım Oranı : % 79,89

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAYTEKİN KAYA% 47,476.617
CHPOSMAN GÖKMEN% 44,246.167
DİĞER% 3,62505
İYİ PARTİNADİR MISTIK% 1,39194
YENİDEN REFAHMUHAMMED AYDIN% 1,35188
ZAFER PARTİSİİBRAHİM GERİŞ% 1,03144
MEMLEKETORHAN NAZİF SERÇİNOĞLU% 0,1825
SAADETFAHRETTİN ÖZTÜRK% 0,1723
DPÜLKÜ YILDIRIM% 0,1216
BAĞIMSIZAŞKIN ERGEZEN% 0,1115
BTPMESUT KAYA% 0,0912
DSPYAŞAR KARADENİZ% 0,0710
VATAN PARTİSİNURŞEN DÜZOVA% 0,0710
HKPİBRAHİM YILDIZ% 0,069
MİLLİ YOLSÜLEYMAN TURAN% 0,023
MİLLETYASİN KARAKURT% 0,012
KARACASU

Açılan Sandık Oranı : % 26,56
Katılım Oranı : % 86,73

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMUSTAFA BÜYÜKYAPICI% 54,061.531
MHPMEHMET ERİKMEN% 37,111.051
İYİ PARTİZEKİ İNAL% 5,37152
DPBURHAN TURGUT% 0,8524
YENİDEN REFAHİBRAHİM ALACA% 0,7120
BAĞIMSIZKENAN TABAK% 0,720
SAADETCAHİT TETİK% 0,4613
ZAFER PARTİSİMÜJDAT ALPTEKİN% 0,257
BTPEMİNE DURAN% 0,185
VATAN PARTİSİMUSTAFA DÖNMEZ% 0,144
BAĞIMSIZMUSTAFA DEMİR% 0,13
DİĞER% 0,072
KARPUZLU

Açılan Sandık Oranı : % 15,38
Katılım Oranı : % 93,33

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHİLMİ DÖNMEZ% 46,24517
CHPTUĞRUL OZAN% 30,14337
DPHÜSEYİN SİVRİ% 18,87211
İYİ PARTİVEYSEL KALFA% 3,3137
SAADETKADİR ALİ YELKEN% 0,546
ZAFER PARTİSİMEHMET ÖZKAN% 0,364
YENİDEN REFAHHASAN AKAR% 0,273
BTPÜMİT KALEM% 0,273
KOÇARLI

Açılan Sandık Oranı : % 80
Katılım Oranı : % 87,25

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÖZGÜR ARICI% 50,886.410
AK PARTİNEDİM KAPLAN% 48,046.051
DİĞER% 0,3848
İYİ PARTİHÜSEYİN ÖZKAN% 0,2531
YENİDEN REFAHERDOĞAN DİNDAR% 0,1722
ZAFER PARTİSİSEZEN BAHÇE% 0,113
BTPDERYA ÇOBAN% 0,067
DPGİZEM ERDİ% 0,067
SAADETHARUN ÖZDEMİR% 0,045
VATAN PARTİSİKOÇAK ALDEMİR% 0,023
KÖŞK

Açılan Sandık Oranı : % 64,94
Katılım Oranı : % 79,96

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNURİ GÜLER% 43,314.807
CHPALPER AYDOĞAN% 27,633.067
BAĞIMSIZRIFAT KADRİ KILINÇ% 23,822.644
İYİ PARTİNİLGÜN BAŞ% 4,77529
YENİDEN REFAHMEHMET ŞAHİN% 0,1820
ZAFER PARTİSİİSMAİL UÇAR% 0,078
SAADETBAYRAM ALİ KATILMIŞ% 0,067
VATAN PARTİSİAYŞE GÜL AKTÜRK% 0,067
BTPYILMAZ AYDIN% 0,056
DPSONER BAYDU% 0,033
HKPARİF ÇAKIR% 0,022
KUŞADASI

Açılan Sandık Oranı : % 44,44
Katılım Oranı : % 70,43

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÖMER GÜNEL% 42,6313.165
İYİ PARTİBEHÇET ALP% 37,7211.649
AK PARTİMUSTAFA GÖKÇE% 12,723.927
DİĞER% 2,87885
DEM PARTİSABAHATTİN BOR% 2,22685
ZAFER PARTİSİMEHMET FERİT KARAMERCAN% 0,66203
TİPOLCAY ARAS% 0,38118
YENİDEN REFAHMEHMET MUSTAFA KAYA% 0,2474
TKPVELİ TOSUNER% 0,1856
MEMLEKETDİLEK BEKTAŞ% 0,0824
SAADETAHMET TAN ÖZKAN% 0,0620
BTPSEYFETTİN BARLAS% 0,0618
DSPGALİP DÜZGÜN% 0,0514
HÜDA PARMEHMET EMİN NOHUT% 0,0414
VATAN PARTİSİAYŞE HANDAN ERSİN% 0,0412
DPNURSEN ÇIKRIKCIOĞLU% 0,0310
HKPHÜSEYİN FAKİOĞLU% 0,025
KUYUCAK

Açılan Sandık Oranı : % 81,33
Katılım Oranı : % 83,54

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPUĞUR DOĞANCA% 50,967.060
AK PARTİMETİN ERTÜRK% 48,26.677
YENİDEN REFAHAYŞE DİNDAR% 0,2433
SAADETSÜLEYMAN DAL% 0,1926
DSPALİ DEMİR% 0,1217
ZAFER PARTİSİCEMAL MURAT KARA% 0,0811
BTPENES TAKSİM% 0,0811
VATAN PARTİSİALİ OSMAN KARA% 0,057
HKPGÜLTEKİN ARIKAN% 0,046
MİLLETÖZKAN DİDİN% 0,034
DPLEYLA SEZER% 0,012
NAZİLLİ

Açılan Sandık Oranı : % 18,80
Katılım Oranı : % 78,43

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERTUĞRUL TETİK% 49,948.303
AK PARTİESAT ERGÜLER% 32,695.436
MEMLEKETALİ ÇETİNKAYA% 5,55923
İYİ PARTİCÜNEYT KORKMAZ% 4,9815
DEM PARTİBESRİYE TEKGÜR% 2,58429
ZAFER PARTİSİFİRDES ESMER% 1,35224
YENİDEN REFAHEMİN ESER% 0,94156
SAADETMURAT MELEZOĞLU% 0,5388
BTPİLHAN İZ% 0,3152
DPDURMUŞ TOBAL% 0,2236
TİPAKIN İBİL% 0,1932
HÜDA PARAHMET BULUT% 0,1931
DİĞER% 0,1830
VATAN PARTİSİMEHMET ALİ ÇİÇEK% 0,1423
TKPKUTLU GERÇEK DELİKAN ÇOBAN% 0,117
MİLLETTAHSİN TEKİN% 0,116
DSPELİF BORA% 0,0915
SÖKE

Açılan Sandık Oranı : % 24,17
Katılım Oranı : % 75,72

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMUSTAFA İBERYA ARIKAN% 55,489.016
MHPTEKİN YAVUZ% 36,345.906
İYİ PARTİMEHMET KOYUNCU% 3,14510
ZAFER PARTİSİKEMAL KAYHAN% 1,4228
YENİDEN REFAHİSMAİL ÖZBEK% 0,81131
TİPMUZAFFER ÇİFTÇİ% 0,77126
SAADETHAKAN TÜRKYILMAZ% 0,581
BTPİBRAHİM SARIGÖL% 0,3455
MEMLEKETKAAN DİRİÖZ% 0,3252
DPMUZAFFER ÇIBIK% 0,2845
HKPSALİH ÖZKULOĞLU% 0,1830
HÜDA PARENVER SÜRER% 0,1830
DSPAHMET ÜÇÖZ% 0,1321
VATAN PARTİSİMEHMET BAYDOĞAN% 0,1118
DİĞER% 0,023
SULTANHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 25,45
Katılım Oranı : % 85,86

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHÜSEYİN ÖZER% 41,641.148
CHPOSMAN YILDIRIMKAYA% 38,671.066
İYİ PARTİCİHAN DEMİREL% 8,81243
DEM PARTİHÜSNÜ TAŞ% 7,25200
BAĞIMSIZERTEGÜN ÜNAL% 1,5242
ZAFER PARTİSİKUBİLAY BAHÇE% 0,5114
YENİDEN REFAHALİ KESER% 0,3610
DPFİKRİ KULAK% 0,339
SAADETSELMA YILDIZ% 0,298
BTPSAMET AYDIN BAŞ% 0,185
VATAN PARTİSİNUMAN TERZİOĞLU% 0,154
MİLLETNERMİN DİDİN% 0,113
DİĞER% 0,113
DSPAYŞE KARADENİZ% 0,072
YENİPAZAR

Açılan Sandık Oranı : % 33,33
Katılım Oranı : % 88,41

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMALİK ERCAN% 531.368
AK PARTİKIVANÇ İŞBİLEN% 44,171.140
İYİ PARTİİLKNUR KARADUMAN% 1,7144
BTPABDULLAH BEZCİ% 0,318
ZAFER PARTİSİABDUKADİR ULAŞ ZORLU% 0,195
DPHAMİDE DOĞAN% 0,195
SAADETAHMET FETHİ YILDIZ% 0,195
YENİDEN REFAHAHMET SEVİM% 0,164
DSPZEKİ AKBAŞ% 0,041
VATAN PARTİSİDOĞAN ÖZKAN% 0,041

Kaynak: AA

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