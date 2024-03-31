BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.908
|Toplam Seçmen
|:
|882.124
|Açılan Sandık
|:
|1.283
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 44,12
|Kullanılan Oy
|:
|296.565
|Geçerli Oy
|:
|289.107
|Katılım Oranı
|:
|% 77,76
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ÖZLEM ÇERÇİOĞLU
|% 50,51
|146.023
|AK PARTİ
|MUSTAFA SAVAŞ
|% 36,06
|104.260
|İYİ PARTİ
|ÖZER KAYALI
|% 4,7
|13.579
|DEM PARTİ
|SUZAN KOÇ
|% 2,97
|8.571
|DİĞER
|% 2,5
|7.240
|ZAFER PARTİSİ
|MUHARREM DEMİRBİLEK
|% 1,08
|3.120
|YENİDEN REFAH
|SERDAL BULUT
|% 0,62
|1.787
|DP
|HÜSEYİN TURGUT
|% 0,25
|719
|SAADET
|FATİH KARAHAN
|% 0,21
|616
|EMEP
|ALİ ÖZAYDIN
|% 0,19
|554
|TKP
|SİBEL YENİOCAK
|% 0,16
|473
|BTP
|SEÇİL MUMCUOĞLU
|% 0,16
|472
|ANAP
|NAİL KAPLI
|% 0,11
|311
|HAK-PAR
|HÜSEYİN CİHAN BAYKARA
|% 0,1
|302
|VATAN PARTİSİ
|ZÜHRE GENİŞEL
|% 0,07
|203
|DEVA PARTİSİ
|BÜLENT ÇAM
|% 0,07
|191
|DSP
|CEMİL KÖROĞLU
|% 0,06
|184
|HÜDA PAR
|CENBELİ GÜLER
|% 0,05
|142
|MİLLET
|SALİH ŞİNASİ YEGEN
|% 0,05
|134
|TKH
|ROJDA DOLGUN
|% 0,03
|90
|BAĞIMSIZ
|ABDULBAKİ İNCE
|% 0,02
|50
|BAĞIMSIZ
|SABAHATTİN KERİK
|% 0,02
|44
|OCAK
|MEHMET TEMEL
|% 0,01
|42
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 71,29
|Katılım Oranı
|:
|% 85,21
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MUSTAFA GALİP ÖZEL
|% 48,52
|7.619
|AK PARTİ
|UFUK ALTINTAŞ
|% 45,24
|7.103
|İYİ PARTİ
|ERHAN ALGAN
|% 3,2
|502
|DİĞER
|% 0,94
|147
|YENİDEN REFAH
|ÖMER KASIM KÖMÜRCÜOĞLU
|% 0,61
|95
|SAADET
|TALHA KAYAOĞULLARI
|% 0,59
|93
|MEMLEKET
|MEHMET ÇAYLAK
|% 0,31
|49
|BTP
|HAMZA BİLGİ
|% 0,25
|40
|ZAFER PARTİSİ
|EKREM ERFİDAN
|% 0,16
|25
|DP
|KERİM AKINCI
|% 0,12
|19
|VATAN PARTİSİ
|ŞENEL KASAP
|% 0,06
|10
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 36,11
|Katılım Oranı
|:
|% 85,54
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET EROL
|% 40,36
|1.220
|CHP
|ALİ OKKALI
|% 29,27
|885
|DP
|FATİH YILDIRIM
|% 26,66
|806
|İYİ PARTİ
|HASAN AKOL
|% 1,22
|37
|DİĞER
|% 0,83
|25
|SAADET
|MEHMET AKİF ERSÖZ
|% 0,53
|16
|ZAFER PARTİSİ
|ALPER ÇAĞRI YALÇIN
|% 0,43
|13
|YENİDEN REFAH
|MURAT SAVAŞ
|% 0,33
|10
|BTP
|ABDÜSSAMET TAŞIN
|% 0,13
|4
|HKP
|KAMİL DİNÇ
|% 0,1
|3
|MİLLET
|MEHMET KARAÇAY
|% 0,07
|2
|VATAN PARTİSİ
|HAKİME GÖNÜL ÖNCÜ KARAKAYA
|% 0,07
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 45,28
|Katılım Oranı
|:
|% 90,22
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MEHMET KIVRAK
|% 52,29
|7.160
|AK PARTİ
|ALİ DİNÇER
|% 44,91
|6.149
|İYİ PARTİ
|ERKAN BOZKURT
|% 1,02
|140
|DP
|AHMET ZÜHTÜ SOYDAR
|% 0,64
|87
|ZAFER PARTİSİ
|BAHA CEM ZORLU
|% 0,38
|52
|YENİDEN REFAH
|HAYRİ AKAR
|% 0,34
|47
|BTP
|CENGİZ YILDIRIM
|% 0,19
|26
|SAADET
|HAKAN ESGİN
|% 0,15
|21
|VATAN PARTİSİ
|MEHMET AYGÜN
|% 0,08
|11
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 68,12
|Katılım Oranı
|:
|% 68,22
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HATİCE GENÇAY
|% 53,07
|18.279
|AK PARTİ
|KADRİ KABAK
|% 31,31
|10.784
|DEM PARTİ
|NİZAMETTİN ÖZDEN
|% 8,1
|2.788
|DİĞER
|% 2,22
|764
|İYİ PARTİ
|ATİLLA AVLAYICI
|% 1,79
|616
|TİP
|UMUT KAŞAN
|% 0,98
|339
|ZAFER PARTİSİ
|HÜSEYİN GÜRKAN KILIÇ
|% 0,83
|284
|YENİDEN REFAH
|ALİ KESKİN
|% 0,71
|245
|TKP
|İRFAN ERTEL
|% 0,19
|67
|MEMLEKET
|AHMET KURTULUŞ GÖRGÜLÜ
|% 0,19
|64
|DEVA PARTİSİ
|AYŞE ŞAHİN
|% 0,1
|36
|VATAN PARTİSİ
|HATİCE KOYUN
|% 0,1
|33
|BAĞIMSIZ
|MİNE TEKELİ
|% 0,08
|29
|SAADET
|RIZA EKŞİ
|% 0,08
|27
|DP
|PERVİN TOPUZ
|% 0,06
|22
|BTP
|MURAT ŞİMŞEK
|% 0,06
|20
|YTP
|HÜSNİYE ŞEBNEM GÖKALP
|% 0,05
|18
|BAĞIMSIZ
|MÜRSEL COŞKUNPINAR
|% 0,05
|17
|HKP
|FATMA ÖZKULOĞLU
|% 0,02
|6
|DSP
|OYA GÜNENDİ
|% 0,01
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 20,46
|Katılım Oranı
|:
|% 77,11
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ANIL YETİŞKİN
|% 43,13
|14.937
|MHP
|BURAK PEHLİVAN
|% 32,59
|11.287
|İYİ PARTİ
|MEHMET FATİH ATAY
|% 13,1
|4.537
|DİĞER
|% 6,03
|2.090
|DEM PARTİ
|ÖZNUR KIZILAY
|% 1,76
|611
|ZAFER PARTİSİ
|ŞAFAK ATEŞ
|% 1,21
|418
|YENİDEN REFAH
|MEHMET YELKEN
|% 0,67
|231
|DP
|HASAN DİNÇER
|% 0,38
|130
|ANAP
|SERKAN SARAÇOĞLU
|% 0,21
|72
|SAADET
|ZAHİR BÜRKUK
|% 0,2
|70
|DEVA PARTİSİ
|OSMAN YASİN UZDU
|% 0,13
|46
|BTP
|ALİ COŞKUN
|% 0,12
|43
|MİLLET
|REYHAN YEGEN
|% 0,12
|42
|HÜDA PAR
|NİZAMETTİN YALÇINKAYA
|% 0,1
|34
|HKP
|MEHMET KOÇAK
|% 0,08
|28
|DSP
|SULTAN AYNACI
|% 0,05
|17
|BAĞIMSIZ
|BURHAN BABACAN
|% 0,05
|17
|VATAN PARTİSİ
|ARİF BAKIR
|% 0,04
|14
|OCAK
|YUNUS KIRAN
|% 0,03
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 16,95
|Katılım Oranı
|:
|% 89,03
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|BURAK ZENCİRCİ
|% 50,83
|2.055
|MHP
|HALİT GERMEN
|% 36,38
|1.471
|DEM PARTİ
|GÜVEN ÇELİK
|% 5,96
|241
|DİĞER
|% 3,27
|132
|İYİ PARTİ
|BETÜL AKÇANAL
|% 1,83
|74
|VATAN PARTİSİ
|VELİ GELİR
|% 0,32
|13
|SAADET
|MURAT DOĞAN
|% 0,3
|12
|YENİDEN REFAH
|HASAN IŞIK
|% 0,25
|10
|DP
|NERİMAN ARAT
|% 0,25
|10
|BTP
|RIZA BARIŞ
|% 0,22
|9
|ZAFER PARTİSİ
|GÜRKAN YILMAZBERK
|% 0,15
|6
|MEMLEKET
|NAİL ŞAHİN
|% 0,12
|5
|DSP
|GÜLTAZE ÖZCAN
|% 0,12
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 54,62
|Katılım Oranı
|:
|% 80,71
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AYTEKİN KAYA
|% 46,92
|8.240
|CHP
|OSMAN GÖKMEN
|% 44,07
|7.740
|DİĞER
|% 4,69
|824
|İYİ PARTİ
|NADİR MISTIK
|% 1,3
|229
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMED AYDIN
|% 1,2
|211
|ZAFER PARTİSİ
|İBRAHİM GERİŞ
|% 0,98
|172
|SAADET
|FAHRETTİN ÖZTÜRK
|% 0,15
|27
|MEMLEKET
|ORHAN NAZİF SERÇİNOĞLU
|% 0,15
|26
|BAĞIMSIZ
|AŞKIN ERGEZEN
|% 0,13
|22
|BTP
|MESUT KAYA
|% 0,1
|18
|DP
|ÜLKÜ YILDIRIM
|% 0,1
|17
|DSP
|YAŞAR KARADENİZ
|% 0,06
|10
|HKP
|İBRAHİM YILDIZ
|% 0,06
|10
|VATAN PARTİSİ
|NURŞEN DÜZOVA
|% 0,06
|10
|MİLLİ YOL
|SÜLEYMAN TURAN
|% 0,02
|4
|MİLLET
|YASİN KARAKURT
|% 0,01
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 35,94
|Katılım Oranı
|:
|% 86,19
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MUSTAFA BÜYÜKYAPICI
|% 53,58
|2.060
|MHP
|MEHMET ERİKMEN
|% 36,44
|1.401
|İYİ PARTİ
|ZEKİ İNAL
|% 5,36
|206
|DP
|BURHAN TURGUT
|% 1,01
|39
|YENİDEN REFAH
|İBRAHİM ALACA
|% 0,88
|34
|BAĞIMSIZ
|KENAN TABAK
|% 0,86
|33
|DİĞER
|% 0,6
|23
|SAADET
|CAHİT TETİK
|% 0,44
|17
|ZAFER PARTİSİ
|MÜJDAT ALPTEKİN
|% 0,29
|11
|BTP
|EMİNE DURAN
|% 0,23
|9
|BAĞIMSIZ
|MUSTAFA DEMİR
|% 0,18
|7
|VATAN PARTİSİ
|MUSTAFA DÖNMEZ
|% 0,13
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 23,08
|Katılım Oranı
|:
|% 93,13
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HİLMİ DÖNMEZ
|% 47,95
|794
|CHP
|TUĞRUL OZAN
|% 31,34
|519
|DP
|HÜSEYİN SİVRİ
|% 15,94
|264
|İYİ PARTİ
|VEYSEL KALFA
|% 3,32
|55
|SAADET
|KADİR ALİ YELKEN
|% 0,43
|7
|YENİDEN REFAH
|HASAN AKAR
|% 0,3
|5
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET ÖZKAN
|% 0,3
|5
|BTP
|ÜMİT KALEM
|% 0,24
|4
|DİĞER
|% 0,12
|2
|VATAN PARTİSİ
|HALİL İBRAHİM İZMİT
|% 0,06
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 92,5
|Katılım Oranı
|:
|% 87,37
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ÖZGÜR ARICI
|% 50,32
|7.282
|AK PARTİ
|NEDİM KAPLAN
|% 48,69
|7.047
|DİĞER
|% 0,33
|48
|İYİ PARTİ
|HÜSEYİN ÖZKAN
|% 0,23
|33
|YENİDEN REFAH
|ERDOĞAN DİNDAR
|% 0,15
|22
|ZAFER PARTİSİ
|SEZEN BAHÇE
|% 0,12
|17
|DP
|GİZEM ERDİ
|% 0,06
|8
|BTP
|DERYA ÇOBAN
|% 0,05
|7
|SAADET
|HARUN ÖZDEMİR
|% 0,03
|5
|VATAN PARTİSİ
|KOÇAK ALDEMİR
|% 0,02
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 81,82
|Katılım Oranı
|:
|% 79,92
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|NURİ GÜLER
|% 45,17
|6.316
|CHP
|ALPER AYDOĞAN
|% 26,75
|3.741
|BAĞIMSIZ
|RIFAT KADRİ KILINÇ
|% 22,55
|3.153
|İYİ PARTİ
|NİLGÜN BAŞ
|% 4,73
|662
|YENİDEN REFAH
|MEHMET ŞAHİN
|% 0,49
|68
|ZAFER PARTİSİ
|İSMAİL UÇAR
|% 0,09
|12
|SAADET
|BAYRAM ALİ KATILMIŞ
|% 0,06
|9
|BTP
|YILMAZ AYDIN
|% 0,06
|8
|VATAN PARTİSİ
|AYŞE GÜL AKTÜRK
|% 0,05
|7
|DP
|SONER BAYDU
|% 0,03
|4
|HKP
|ARİF ÇAKIR
|% 0,01
|2
|MEMLEKET
|CANER KARAHAN
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 56,21
|Katılım Oranı
|:
|% 71,02
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ÖMER GÜNEL
|% 42,3
|16.702
|İYİ PARTİ
|BEHÇET ALP
|% 38,02
|15.013
|AK PARTİ
|MUSTAFA GÖKÇE
|% 12,69
|5.011
|DİĞER
|% 2,89
|1.143
|DEM PARTİ
|SABAHATTİN BOR
|% 2,28
|899
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET FERİT KARAMERCAN
|% 0,64
|252
|TİP
|OLCAY ARAS
|% 0,43
|169
|YENİDEN REFAH
|MEHMET MUSTAFA KAYA
|% 0,21
|85
|TKP
|VELİ TOSUNER
|% 0,19
|76
|MEMLEKET
|DİLEK BEKTAŞ
|% 0,08
|32
|SAADET
|AHMET TAN ÖZKAN
|% 0,06
|24
|BTP
|SEYFETTİN BARLAS
|% 0,06
|22
|DSP
|GALİP DÜZGÜN
|% 0,04
|15
|HÜDA PAR
|MEHMET EMİN NOHUT
|% 0,04
|14
|DP
|NURSEN ÇIKRIKCIOĞLU
|% 0,03
|12
|VATAN PARTİSİ
|AYŞE HANDAN ERSİN
|% 0,03
|12
|HKP
|HÜSEYİN FAKİOĞLU
|% 0,01
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 82,67
|Katılım Oranı
|:
|% 84,28
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|UĞUR DOĞANCA
|% 51,55
|7.338
|AK PARTİ
|METİN ERTÜRK
|% 47,63
|6.780
|YENİDEN REFAH
|AYŞE DİNDAR
|% 0,23
|33
|SAADET
|SÜLEYMAN DAL
|% 0,18
|25
|DSP
|ALİ DEMİR
|% 0,12
|17
|ZAFER PARTİSİ
|CEMAL MURAT KARA
|% 0,08
|12
|BTP
|ENES TAKSİM
|% 0,08
|11
|VATAN PARTİSİ
|ALİ OSMAN KARA
|% 0,05
|7
|HKP
|GÜLTEKİN ARIKAN
|% 0,04
|6
|MİLLET
|ÖZKAN DİDİN
|% 0,03
|4
|DP
|LEYLA SEZER
|% 0,01
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 26,82
|Katılım Oranı
|:
|% 78,23
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ERTUĞRUL TETİK
|% 50,48
|12.096
|AK PARTİ
|ESAT ERGÜLER
|% 32,18
|7.711
|MEMLEKET
|ALİ ÇETİNKAYA
|% 5,71
|1.367
|İYİ PARTİ
|CÜNEYT KORKMAZ
|% 5,24
|1.255
|DEM PARTİ
|BESRİYE TEKGÜR
|% 2,09
|500
|ZAFER PARTİSİ
|FİRDES ESMER
|% 1,41
|339
|YENİDEN REFAH
|EMİN ESER
|% 0,94
|226
|SAADET
|MURAT MELEZOĞLU
|% 0,51
|121
|BTP
|İLHAN İZ
|% 0,27
|65
|DİĞER
|% 0,21
|50
|DP
|DURMUŞ TOBAL
|% 0,19
|46
|HÜDA PAR
|AHMET BULUT
|% 0,17
|40
|TİP
|AKIN İBİL
|% 0,15
|37
|VATAN PARTİSİ
|MEHMET ALİ ÇİÇEK
|% 0,13
|32
|TKP
|KUTLU GERÇEK DELİKAN ÇOBAN
|% 0,12
|29
|MİLLET
|TAHSİN TEKİN
|% 0,1
|24
|DSP
|ELİF BORA
|% 0,1
|23
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 35,76
|Katılım Oranı
|:
|% 75,73
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MUSTAFA İBERYA ARIKAN
|% 55,11
|13.281
|MHP
|TEKİN YAVUZ
|% 36,38
|8.768
|İYİ PARTİ
|MEHMET KOYUNCU
|% 3,16
|760
|ZAFER PARTİSİ
|KEMAL KAYHAN
|% 1,52
|366
|YENİDEN REFAH
|İSMAİL ÖZBEK
|% 0,86
|208
|TİP
|MUZAFFER ÇİFTÇİ
|% 0,79
|189
|SAADET
|HAKAN TÜRKYILMAZ
|% 0,52
|126
|MEMLEKET
|KAAN DİRİÖZ
|% 0,33
|80
|BTP
|İBRAHİM SARIGÖL
|% 0,33
|80
|DP
|MUZAFFER ÇIBIK
|% 0,31
|75
|HÜDA PAR
|ENVER SÜRER
|% 0,2
|49
|HKP
|SALİH ÖZKULOĞLU
|% 0,2
|48
|DSP
|AHMET ÜÇÖZ
|% 0,15
|36
|VATAN PARTİSİ
|MEHMET BAYDOĞAN
|% 0,13
|31
|DİĞER
|% 0,01
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 32,73
|Katılım Oranı
|:
|% 87,03
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|HÜSEYİN ÖZER
|% 41,27
|1.567
|CHP
|OSMAN YILDIRIMKAYA
|% 38,74
|1.471
|İYİ PARTİ
|CİHAN DEMİREL
|% 8,72
|331
|DEM PARTİ
|HÜSNÜ TAŞ
|% 7,85
|298
|BAĞIMSIZ
|ERTEGÜN ÜNAL
|% 1,4
|53
|YENİDEN REFAH
|ALİ KESER
|% 0,45
|17
|ZAFER PARTİSİ
|KUBİLAY BAHÇE
|% 0,37
|14
|SAADET
|SELMA YILDIZ
|% 0,34
|13
|DP
|FİKRİ KULAK
|% 0,29
|11
|BTP
|SAMET AYDIN BAŞ
|% 0,18
|7
|VATAN PARTİSİ
|NUMAN TERZİOĞLU
|% 0,13
|5
|MİLLET
|NERMİN DİDİN
|% 0,1
|4
|DSP
|AYŞE KARADENİZ
|% 0,08
|3
|DİĞER
|% 0,08
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 43,59
|Katılım Oranı
|:
|% 89,53
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MALİK ERCAN
|% 52,06
|1.765
|AK PARTİ
|KIVANÇ İŞBİLEN
|% 45,1
|1.529
|İYİ PARTİ
|İLKNUR KARADUMAN
|% 1,5
|51
|BTP
|ABDULLAH BEZCİ
|% 0,32
|11
|ZAFER PARTİSİ
|ABDUKADİR ULAŞ ZORLU
|% 0,3
|10
|DP
|HAMİDE DOĞAN
|% 0,21
|7
|SAADET
|AHMET FETHİ YILDIZ
|% 0,18
|6
|YENİDEN REFAH
|AHMET SEVİM
|% 0,12
|4
|DSP
|ZEKİ AKBAŞ
|% 0,09
|3
|VATAN PARTİSİ
|DOĞAN ÖZKAN
|% 0,06
|2
|DİĞER
|% 0,06
|2
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Muğla'nın Datça ilçesinde CHP adayı Aytaç Kurt, kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi. Kurt, seçim bürosu önünde karşılandıktan sonra Cumhuriyet Meydanı'nda kalabalığa hitap etti.
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, resmi olmayan sonuçlara göre güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi. Destekçileriyle birlikte Beşkaza Meydanı'nda kutlama yaptı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından CHP Genel Merkezi'nde yaşanan sevinci sosyal medya hesabından paylaştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sandıklardan gelen olumlu haberleri; CHP Genel Başkan Yardımcıları, Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, milletvekilleri ve Genel Merkez çalışanları ile beraber kutladı.
ABD Kongresi Senato Dış ilişkiler Komitesi Üyesi Chris Van Hollen, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik, 'ABD Başkanı'na parmak göstermeye devam ettiği bir durumda biz (ona) daha fazla bomba gönderiyoruz ve bu hiç mantıklı değil.' dedi. Van Hollen, Netanyahu'nun Gazze'ye insani yardımları engellemesine rağmen İsrail'e daha fazla bomba gönderilmesini eleştirdi.
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İzmir'deki son verilere göre seçimi kazandıklarını belirterek 'İnanın bana kaybeden hiç kimse yok, hepimiz kazandık. Bu vatanı, milleti seven, bu millete saygı duyan insanlar kazandı.' dedi. Tugay, partililere seslenirken seçimin kaybedeninin olmadığını vurguladı ve İzmir için yeni bir başlangıç olduğunu söyledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'nın Yunusemre ilçesinde oy kullandığı sandıkta, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için en yüksek oy CHP adayı Ferdi Zeyrek'e çıktı. Sandıkta kullanılan 289 oyun 13'ü geçersiz sayıldı. Ferdi Zeyrek 197 oy alırken, Cumhur İttifakı adayı Cengiz Ergün'e ise 42 oy çıktı. Yunusemre Belediye Başkanlığı seçiminde ise CHP adayı Musa Semih Balaban 168 oy alırken, diğer adaylar da oy aldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Bugün elde ettiğimiz başarının en önemli mesajı şudur: CHP artık başının üzerindeki görünmez yüzde 25’lik tavanı söz verdiğimiz gibi kırmıştır, tuzla buz etmiştir. TRT'nin bize yaptığı onca haksızlığa, adaletsizliğe karşın onlara bir sürprizimiz var, demiştim. Onlara sürprizim 1977’den beri ilk kez, TRT ekranlarında CHP’nin şu anda birinci parti olmasıdır. Bu seçimlerde, hiçbir siyasi partiyle ittifak kurulmadığı halde CHP’nin gücü ve seçmenin vicdanının sandıkta kurduğu Türkiye İttifakı, 2019 başarısını daha da büyütmüştür” dedi.
31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da sandıkların yüzde 68.22'si sayıldı. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, yüzde 55.87 oy oranıyla önde götürüyor.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre saat 22.45 itibarıyla Çanakkale'de oyların yüzde 47,64'ü sayıldı. Çanakkale'de yüzde 40,8 ile CHP Adayı Muharrem Erkek birinci sırada bulunuyor. Çanakkale Belediye Başkanlığı seçimlerinde sayılan oyların sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle: CHP yüzde 40,8, İYİ Parti yüzde 37,85, AK Parti yüzde 18.83, DEM Parti yüzde 1,5, YRP yüzde 0,36. Çanakkale'de oy sayma işlemleri devam ediyor.
Bursa'da yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaferi sonrası partililer meşalelerle kutlama yaptı. Başkan adayı Mustafa Bozbey'in katılımıyla gece yarısı büyük bir kutlama olması bekleniyor.
Aydın'da yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP Adayı Özlem Çerçioğlu yüzde 52,77 oy oranıyla birinci sırada yer alıyor.
Denizli'nin Tavas ilçesinde resmi olmayan seçim sonuçlarının kutlandığı CHP ilçe binasında balkonun çökmesi sonucu 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.
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