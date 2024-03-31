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AYDIN SON

BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 23:09  Güncelleme: 23:10
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.908
Toplam Seçmen : 882.124
Açılan Sandık : 1.409
Açılan Sandık Oranı : % 48,45
Kullanılan Oy : 326.879
Geçerli Oy : 318.474
Katılım Oranı : % 77,99

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÖZLEM ÇERÇİOĞLU% 50,7161.459
AK PARTİMUSTAFA SAVAŞ% 36,18115.240
İYİ PARTİÖZER KAYALI% 4,6714.881
DEM PARTİSUZAN KOÇ% 2,929.301
DİĞER% 2,27.007
ZAFER PARTİSİMUHARREM DEMİRBİLEK% 1,133.590
YENİDEN REFAHSERDAL BULUT% 0,652.083
DPHÜSEYİN TURGUT% 0,25805
SAADETFATİH KARAHAN% 0,22692
BTPSEÇİL MUMCUOĞLU% 0,17538
TKPSİBEL YENİOCAK% 0,17535
EMEPALİ ÖZAYDIN% 0,14437
ANAPNAİL KAPLI% 0,11347
HAK-PARHÜSEYİN CİHAN BAYKARA% 0,1304
VATAN PARTİSİZÜHRE GENİŞEL% 0,07230
DEVA PARTİSİBÜLENT ÇAM% 0,07229
DSPCEMİL KÖROĞLU% 0,07216
HÜDA PARCENBELİ GÜLER% 0,06176
MİLLETSALİH ŞİNASİ YEGEN% 0,05149
TKHROJDA DOLGUN% 0,03108
BAĞIMSIZABDULBAKİ İNCE% 0,0253
BAĞIMSIZSABAHATTİN KERİK% 0,0148
OCAKMEHMET TEMEL% 0,0146
BOZDOĞAN

Açılan Sandık Oranı : % 91,09
Katılım Oranı : % 85,24

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMUSTAFA GALİP ÖZEL% 47,539.538
AK PARTİUFUK ALTINTAŞ% 46,639.357
İYİ PARTİERHAN ALGAN% 3,31665
DİĞER% 0,63126
YENİDEN REFAHÖMER KASIM KÖMÜRCÜOĞLU% 0,53107
SAADETTALHA KAYAOĞULLARI% 0,51103
ZAFER PARTİSİEKREM ERFİDAN% 0,2652
MEMLEKETMEHMET ÇAYLAK% 0,2449
BTPHAMZA BİLGİ% 0,2141
DPKERİM AKINCI% 0,119
VATAN PARTİSİŞENEL KASAP% 0,0510
BUHARKENT

Açılan Sandık Oranı : % 36,11
Katılım Oranı : % 85,54

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET EROL% 40,361.220
CHPALİ OKKALI% 29,27885
DPFATİH YILDIRIM% 26,66806
İYİ PARTİHASAN AKOL% 1,2237
DİĞER% 0,8325
SAADETMEHMET AKİF ERSÖZ% 0,5316
ZAFER PARTİSİALPER ÇAĞRI YALÇIN% 0,4313
YENİDEN REFAHMURAT SAVAŞ% 0,3310
BTPABDÜSSAMET TAŞIN% 0,134
HKPKAMİL DİNÇ% 0,13
MİLLETMEHMET KARAÇAY% 0,072
VATAN PARTİSİHAKİME GÖNÜL ÖNCÜ KARAKAYA% 0,072
ÇİNE

Açılan Sandık Oranı : % 54,09
Katılım Oranı : % 90,23

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEHMET KIVRAK% 52,838.853
AK PARTİALİ DİNÇER% 44,367.434
İYİ PARTİERKAN BOZKURT% 1,06177
DPAHMET ZÜHTÜ SOYDAR% 0,6100
ZAFER PARTİSİBAHA CEM ZORLU% 0,3762
YENİDEN REFAHHAYRİ AKAR% 0,3254
BTPCENGİZ YILDIRIM% 0,2237
SAADETHAKAN ESGİN% 0,1729
VATAN PARTİSİMEHMET AYGÜN% 0,0712
DİDİM

Açılan Sandık Oranı : % 70,74
Katılım Oranı : % 68,10

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHATİCE GENÇAY% 53,3919.061
AK PARTİKADRİ KABAK% 31,1511.123
DEM PARTİNİZAMETTİN ÖZDEN% 8,012.860
DİĞER% 2,08743
İYİ PARTİATİLLA AVLAYICI% 1,78634
TİPUMUT KAŞAN% 0,99353
ZAFER PARTİSİHÜSEYİN GÜRKAN KILIÇ% 0,84301
YENİDEN REFAHALİ KESKİN% 0,72257
TKPİRFAN ERTEL% 0,270
MEMLEKETAHMET KURTULUŞ GÖRGÜLÜ% 0,1865
DEVA PARTİSİAYŞE ŞAHİN% 0,1138
VATAN PARTİSİHATİCE KOYUN% 0,135
SAADETRIZA EKŞİ% 0,0933
BAĞIMSIZMİNE TEKELİ% 0,0829
BTPMURAT ŞİMŞEK% 0,0726
DPPERVİN TOPUZ% 0,0724
YTPHÜSNİYE ŞEBNEM GÖKALP% 0,0519
BAĞIMSIZMÜRSEL COŞKUNPINAR% 0,0518
HKPFATMA ÖZKULOĞLU% 0,028
DSPOYA GÜNENDİ% 0,026
EFELER

Açılan Sandık Oranı : % 23,03
Katılım Oranı : % 77,51

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPANIL YETİŞKİN% 43,316.891
MHPBURAK PEHLİVAN% 32,6512.738
İYİ PARTİMEHMET FATİH ATAY% 13,255.171
DİĞER% 4,881.903
DEM PARTİÖZNUR KIZILAY% 1,97768
ZAFER PARTİSİŞAFAK ATEŞ% 1,4545
YENİDEN REFAHMEHMET YELKEN% 0,76298
DPHASAN DİNÇER% 0,42164
ANAPSERKAN SARAÇOĞLU% 0,25100
SAADETZAHİR BÜRKUK% 0,2389
DEVA PARTİSİOSMAN YASİN UZDU% 0,1766
MİLLETREYHAN YEGEN% 0,1558
BTPALİ COŞKUN% 0,1454
HÜDA PARNİZAMETTİN YALÇINKAYA% 0,1247
HKPMEHMET KOÇAK% 0,0934
DSPSULTAN AYNACI% 0,0728
VATAN PARTİSİARİF BAKIR% 0,0623
BAĞIMSIZBURHAN BABACAN% 0,0622
OCAKYUNUS KIRAN% 0,0313
GERMENCİK

Açılan Sandık Oranı : % 21,19
Katılım Oranı : % 88,30

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPBURAK ZENCİRCİ% 49,152.526
MHPHALİT GERMEN% 38,821.995
DEM PARTİGÜVEN ÇELİK% 5,92304
DİĞER% 2,57132
İYİ PARTİBETÜL AKÇANAL% 1,6987
VATAN PARTİSİVELİ GELİR% 0,3317
ZAFER PARTİSİGÜRKAN YILMAZBERK% 0,3116
SAADETMURAT DOĞAN% 0,3116
YENİDEN REFAHHASAN IŞIK% 0,2915
DPNERİMAN ARAT% 0,2111
BTPRIZA BARIŞ% 0,189
MEMLEKETNAİL ŞAHİN% 0,126
DSPGÜLTAZE ÖZCAN% 0,15
İNCİRLİOVA

Açılan Sandık Oranı : % 57,69
Katılım Oranı : % 81,00

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAYTEKİN KAYA% 46,588.636
CHPOSMAN GÖKMEN% 45,038.348
DİĞER% 4,04749
İYİ PARTİNADİR MISTIK% 1,3241
YENİDEN REFAHMUHAMMED AYDIN% 1,23227
ZAFER PARTİSİİBRAHİM GERİŞ% 0,98182
BAĞIMSIZAŞKIN ERGEZEN% 0,1528
MEMLEKETORHAN NAZİF SERÇİNOĞLU% 0,1527
SAADETFAHRETTİN ÖZTÜRK% 0,1527
BTPMESUT KAYA% 0,1121
DPÜLKÜ YILDIRIM% 0,0917
DSPYAŞAR KARADENİZ% 0,0510
HKPİBRAHİM YILDIZ% 0,0510
VATAN PARTİSİNURŞEN DÜZOVA% 0,0510
MİLLİ YOLSÜLEYMAN TURAN% 0,035
MİLLETYASİN KARAKURT% 0,012
KARACASU

Açılan Sandık Oranı : % 40,63
Katılım Oranı : % 86,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMUSTAFA BÜYÜKYAPICI% 53,322.299
MHPMEHMET ERİKMEN% 37,061.598
İYİ PARTİZEKİ İNAL% 5,31229
DPBURHAN TURGUT% 1,1449
BAĞIMSIZKENAN TABAK% 0,9541
YENİDEN REFAHİBRAHİM ALACA% 0,8838
SAADETCAHİT TETİK% 0,3716
BAĞIMSIZMUSTAFA DEMİR% 0,313
ZAFER PARTİSİMÜJDAT ALPTEKİN% 0,2812
BTPEMİNE DURAN% 0,2310
VATAN PARTİSİMUSTAFA DÖNMEZ% 0,115
DİĞER% 0,052
KARPUZLU

Açılan Sandık Oranı : % 23,08
Katılım Oranı : % 93,13

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHİLMİ DÖNMEZ% 47,95794
CHPTUĞRUL OZAN% 31,34519
DPHÜSEYİN SİVRİ% 15,94264
İYİ PARTİVEYSEL KALFA% 3,3255
SAADETKADİR ALİ YELKEN% 0,437
YENİDEN REFAHHASAN AKAR% 0,35
ZAFER PARTİSİMEHMET ÖZKAN% 0,35
BTPÜMİT KALEM% 0,244
DİĞER% 0,122
VATAN PARTİSİHALİL İBRAHİM İZMİT% 0,061
KOÇARLI

Açılan Sandık Oranı : % 93,75
Katılım Oranı : % 87,43

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÖZGÜR ARICI% 50,187.377
AK PARTİNEDİM KAPLAN% 48,847.180
DİĞER% 0,3348
İYİ PARTİHÜSEYİN ÖZKAN% 0,2233
YENİDEN REFAHERDOĞAN DİNDAR% 0,1522
ZAFER PARTİSİSEZEN BAHÇE% 0,1218
DPGİZEM ERDİ% 0,058
BTPDERYA ÇOBAN% 0,057
SAADETHARUN ÖZDEMİR% 0,046
VATAN PARTİSİKOÇAK ALDEMİR% 0,023
KÖŞK

Açılan Sandık Oranı : % 81,82
Katılım Oranı : % 79,92

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNURİ GÜLER% 45,176.316
CHPALPER AYDOĞAN% 26,753.741
BAĞIMSIZRIFAT KADRİ KILINÇ% 22,553.153
İYİ PARTİNİLGÜN BAŞ% 4,73662
YENİDEN REFAHMEHMET ŞAHİN% 0,4968
ZAFER PARTİSİİSMAİL UÇAR% 0,0912
SAADETBAYRAM ALİ KATILMIŞ% 0,069
BTPYILMAZ AYDIN% 0,068
VATAN PARTİSİAYŞE GÜL AKTÜRK% 0,057
DPSONER BAYDU% 0,034
HKPARİF ÇAKIR% 0,012
MEMLEKETCANER KARAHAN% 0,011
KUŞADASI

Açılan Sandık Oranı : % 60,78
Katılım Oranı : % 70,92

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÖMER GÜNEL% 42,5318.140
İYİ PARTİBEHÇET ALP% 37,9916.203
AK PARTİMUSTAFA GÖKÇE% 12,655.397
DİĞER% 2,791.188
DEM PARTİSABAHATTİN BOR% 2,18932
ZAFER PARTİSİMEHMET FERİT KARAMERCAN% 0,64271
TİPOLCAY ARAS% 0,44189
YENİDEN REFAHMEHMET MUSTAFA KAYA% 0,2295
TKPVELİ TOSUNER% 0,287
MEMLEKETDİLEK BEKTAŞ% 0,0836
SAADETAHMET TAN ÖZKAN% 0,0728
BTPSEYFETTİN BARLAS% 0,0626
DSPGALİP DÜZGÜN% 0,0416
HÜDA PARMEHMET EMİN NOHUT% 0,0415
VATAN PARTİSİAYŞE HANDAN ERSİN% 0,0314
DPNURSEN ÇIKRIKCIOĞLU% 0,0312
HKPHÜSEYİN FAKİOĞLU% 0,016
KUYUCAK

Açılan Sandık Oranı : % 82,67
Katılım Oranı : % 84,41

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPUĞUR DOĞANCA% 51,537.338
AK PARTİMETİN ERTÜRK% 47,626.780
YENİDEN REFAHAYŞE DİNDAR% 0,2434
SAADETSÜLEYMAN DAL% 0,1826
DSPALİ DEMİR% 0,1318
ZAFER PARTİSİCEMAL MURAT KARA% 0,0812
BTPENES TAKSİM% 0,0811
VATAN PARTİSİALİ OSMAN KARA% 0,057
HKPGÜLTEKİN ARIKAN% 0,046
MİLLETÖZKAN DİDİN% 0,034
DPLEYLA SEZER% 0,023
NAZİLLİ

Açılan Sandık Oranı : % 31,83
Katılım Oranı : % 78,08

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERTUĞRUL TETİK% 50,3314.494
AK PARTİESAT ERGÜLER% 32,049.228
MEMLEKETALİ ÇETİNKAYA% 5,751.657
İYİ PARTİCÜNEYT KORKMAZ% 5,321.533
DEM PARTİBESRİYE TEKGÜR% 2,25648
ZAFER PARTİSİFİRDES ESMER% 1,44414
YENİDEN REFAHEMİN ESER% 0,98281
SAADETMURAT MELEZOĞLU% 0,52150
BTPİLHAN İZ% 0,2674
DİĞER% 0,1750
DPDURMUŞ TOBAL% 0,1749
HÜDA PARAHMET BULUT% 0,1645
TİPAKIN İBİL% 0,1544
VATAN PARTİSİMEHMET ALİ ÇİÇEK% 0,1440
TKPKUTLU GERÇEK DELİKAN ÇOBAN% 0,1336
DSPELİF BORA% 0,128
MİLLETTAHSİN TEKİN% 0,0927
SÖKE

Açılan Sandık Oranı : % 42,72
Katılım Oranı : % 76,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMUSTAFA İBERYA ARIKAN% 55,1716.187
MHPTEKİN YAVUZ% 35,9610.549
İYİ PARTİMEHMET KOYUNCU% 3,17930
ZAFER PARTİSİKEMAL KAYHAN% 1,5439
YENİDEN REFAHİSMAİL ÖZBEK% 0,95280
TİPMUZAFFER ÇİFTÇİ% 0,83243
SAADETHAKAN TÜRKYILMAZ% 0,59173
MEMLEKETKAAN DİRİÖZ% 0,37109
BTPİBRAHİM SARIGÖL% 0,34101
DPMUZAFFER ÇIBIK% 0,3192
HÜDA PARENVER SÜRER% 0,2675
HKPSALİH ÖZKULOĞLU% 0,2469
DSPAHMET ÜÇÖZ% 0,1751
VATAN PARTİSİMEHMET BAYDOĞAN% 0,1337
DİĞER% 0,013
SULTANHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 32,73
Katılım Oranı : % 87,03

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHÜSEYİN ÖZER% 41,271.567
CHPOSMAN YILDIRIMKAYA% 38,741.471
İYİ PARTİCİHAN DEMİREL% 8,72331
DEM PARTİHÜSNÜ TAŞ% 7,85298
BAĞIMSIZERTEGÜN ÜNAL% 1,453
YENİDEN REFAHALİ KESER% 0,4517
ZAFER PARTİSİKUBİLAY BAHÇE% 0,3714
SAADETSELMA YILDIZ% 0,3413
DPFİKRİ KULAK% 0,2911
BTPSAMET AYDIN BAŞ% 0,187
VATAN PARTİSİNUMAN TERZİOĞLU% 0,135
MİLLETNERMİN DİDİN% 0,14
DSPAYŞE KARADENİZ% 0,083
DİĞER% 0,083
YENİPAZAR

Açılan Sandık Oranı : % 53,85
Katılım Oranı : % 88,43

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMALİK ERCAN% 52,512.335
AK PARTİKIVANÇ İŞBİLEN% 44,551.981
İYİ PARTİİLKNUR KARADUMAN% 1,5770
ZAFER PARTİSİABDUKADİR ULAŞ ZORLU% 0,3114
BTPABDULLAH BEZCİ% 0,3114
YENİDEN REFAHAHMET SEVİM% 0,167
DPHAMİDE DOĞAN% 0,167
SAADETAHMET FETHİ YILDIZ% 0,167
VATAN PARTİSİDOĞAN ÖZKAN% 0,115
DİĞER% 0,094
DSPZEKİ AKBAŞ% 0,073

Kaynak: AA

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