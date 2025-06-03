Ayı Arı Kovanlarını Parçaladı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde araziye yerleştirilen arı kovanlarını ayılar parçaladı. O anlar kameraya yansıdı.

Gazipaşa'ya bağlı Şahinler Mahallesi'nde, arı yetiştiricisinin araziye yerleştirdiği kovanlar, önceki gün akşam saatlerinde ayının hedefi oldu. Bölgeye yaklaşan ayı, parçaladığı kovanlardaki peteklere de zarar verdi. Ayının kovanları parçaladığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Arı yetiştiricisi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla diğer arıcıları ayı saldırısına karşı uyardı.