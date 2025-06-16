Ayı ve Sincaplar Yiyecek Ararken Görüntülendi

Yiyecek arayan ayı ve sincaplar kamerada

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yiyecek arayan ayı ve sincaplar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Safranbolu ilçesinde tarihi konakların bulunduğu eski çarşı bölgesinde yiyecek ararken görüntülenen sincapların güzellikleri ile yine Sarıçiçek bölgesinde yiyecek arayan boz ayı cep telefonu kameralarına yansıdı. Tarihi dokuların arasında etrafta yiyecek arayan sincapların görüntüleri ile ormanlık alanda çekilen boz ayı görüntüleri sosyal medyada en çok izlenen videolar arasında yer aldı.