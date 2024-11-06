Ayının Ayna İmtihanı

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Ayının ayna ile imtihanı fotokapana yansıdı

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyel medya hesabından ormanda bir ayının aynada kendisini görmesi sonrası yaşadıklarını paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından," Sabah uyandığımda aynada kendimi görünce" denilerek paylaşılan fotokapan görüntüsünde ayna de kendini gören ayının hareketleri gülümsetti. Ayının o şaşkın hallerinin fotokapana yansıyan görüntüsü Bakanlık tarafından paylaşıldı.