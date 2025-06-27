Ayvacık Tanıtım Gezisi Düzenlendi

Samsun'un Atakum ilçesinde İstiklal Mahallesi Muhtarı Nurgül Dalman, memleketi Ayvacık'ı tanıtmak amacıyla ilçeye gezi düzenlenmesini sağladı.

Dalman, görevine başladığı günden bu yana mahalle sakinlerine yönelik Ayvacık'ın doğal ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla etkinlik yapmak istedi.

Ayvacık ile ilgili farkındalığı artırmak isteyen Dalman, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'dan destek istedi.

Büyükşehir Belediyesince tahsis edilen otobüsle İstiklal Mahallesi'nden yaklaşık 50 kişinin katılımıyla Ayvacık'a gezi düzenlendi. Gezilerin rehberliğini ise Dalman gönüllü olarak üstlendi.

Program kapsamında mahalle sakinleriyle Ayvacık'ta tekne turu yapıldı, Gözbük İskelesi ve Hasan Uğurlu Baraj Gölü ziyaret edildi, misafirlere yöresel lezzetler ikram edildi.

Günün sonunda aylık mahalle toplantısı göl kıyısında gerçekleştirildi. Toplantının ana teması, kadınların sosyal hayata ve iş yaşamına daha etkin katılımı oldu.

Nurgül Dalman, doğduğu toprakları tanıtmanın sadece bir görev değil, içinden gelen bir vefa borcu olduğunu belirterek, "Ayvacık'ın güzelliklerini kendi mahallemle paylaşmak bana büyük mutluluk veriyor. Her hafta bir otobüs dolusu gönül, doğaya, tarihe ve memleketime dokunuyor." dedi.