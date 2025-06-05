Ayvacık Turizmde Büyüyor

Samsun'un doğa harikası Ayvacık ilçesi, her geçen yıl daha fazla turistin gözdesi haline geliyor.

Geçen yıl 3 binden fazla misafiri ilçeye getiren tur şirketinin temsilcisi Ghadir Alhendawi, bu yıl Kurban Bayramı ile talebin daha da arttığını belirtti.

Bu yıl gelen turistlerin önemli kısmını önceki yıllarda gelen ve memnun kalan misafirlerin oluşturduğunu anlatan Alhendawi, "Buraya gelen bir daha geliyor. Misafirlerimiz bölge ile duygusal bağ kuruyor. Ayvacık artık onların hafızasında ve kalbinde özel bir yer kazandı." dedi.

Turistler de Hasan Uğurlu Baraj Gölü'nün doğal güzelliği karşısında etkilendiklerini ifade etti.