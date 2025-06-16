Ayvalık Belediye Tiyatrosu Yaz Sezonunu Açıyor

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediye Tiyatrosu, yaz sezonunu "Bir Garip Orhan Veli" ile "Seni Alırsa Fırtına" oyunlarıyla Ayvalık Amfitiyatrosu'nda açıyor. Her iki oyundan elde edilecek gelir, öğrencilerin yararına kullanılmak üzere Ayvalık Eğitime Destek Derneği'ne aktarılacak.

"Bir Garip Orhan Veli" ile "Seni Alırsa Fırtına" oyunları, 27 ve 28 Haziran 2025 tarihlerinde Ayvalık Belediyesi Amfitiyatrosu'nda izleyiciyle buluşacak. Her iki oyundan da elde edilen gelir, ilçenin dışında eğitim gören öğrencilerin yararlandığı Ayvalık Eğitime Destek Derneği'ne aktarılacak.

Sezonun ilk oyunu, usta oyuncu Reha Özcan Kumpanyası tarafından sahnelenen "Bir Garip Orhan Veli" olacak. Ölümsüz şair Orhan Veli Kanık'ın yaşam sevincini, tutkularını ve İstanbul aşkını anlatan oyun; Murathan Mungan'ın güçlü kalemi, Reha Özcan'ın etkileyici performansı ve yönetmenler Murat Sarı ile Ayşegül Hardeyn'in modern sahne yorumuyla hayat bulacak.

Amfitiyatro sezonunun ikinci gecesinde, mübadele tarihinden ilham alan ve daha önce 37 kez kapalı gişe oynanan "Seni Alırsa Fırtına" tiyatroseverlerle buluşacak. Bu yaz yalnızca bir kez sahnelenecek oyunun en büyük sürprizi ise başrolünde usta oyuncu Arzu Yanardağ'ın yer alacak olması olacak. Yanardağ, Ayvalık Belediye Tiyatrosu çatısı altında bu özel yapımda sahne almaya devam edecek.