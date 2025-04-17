Ayvalık'ta 'Oyuna Davet' Sergisi Başladı

(BALIKESİR)- Ayvalık Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Zeytin Çekirdekleri, çocuklara özel hazırladığı "Oyuna Davet" adlı interaktif sergiyle minik ziyaretçilerine nostaljik ve yaratıcı bir deneyim sunuyor. Sergi, 20 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

Ayvalık Belediyesi'ne bağlı Kırlangıç Yaşam Merkezi'nin sergi salonunda düzenlenen "Oyuna Davet" etkinliğinde çocuklar, geleneksel Türk oyunlarını keşfederken aynı zamanda sanatla da iç içe keyifli anlar yaşıyor. Sergide topaç, ip atlama, bilye, sek sek gibi geçmişin sevilen sokak oyunlarıyla buluşan çocuklar, resim yapma ve origami gibi yaratıcı atölye etkinlikleriyle hem eğleniyor hem de el becerilerini geliştiriyor.

Belediye Başkanı Mesut Ergin, serginin açılışında çocuklarla bir araya gelerek etkinliğin neşesine ortak oldu. Ergin, "Çocuklarımızın geleneksel oyunlarla tanışmaları ve hayal güçlerini serbestçe kullanabilecekleri bu tür etkinlikleri çok önemsiyoruz. Tüm çocuklarımızı 'Oyuna Davet' ediyoruz" dedi.

"Oyuna Davet" sergisi, 20 Nisan'a kadar her gün Kırlangıç Yaşam Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.