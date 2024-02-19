Azerbaycanlı çellist Jamal Aliyev ve piyanist Ece Dağıstan'dan 'Dünya Şarkıları' konseri - Son Dakika
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Azerbaycanlı çellist Jamal Aliyev ve piyanist Ece Dağıstan'dan 'Dünya Şarkıları' konseri

Azerbaycanlı çellist Jamal Aliyev ve piyanist Ece Dağıstan\'dan \'Dünya Şarkıları\' konseri

Azerbaycanlı çellist Jamal Aliyev ile piyanist Ece Dağıstan'ın ortak projesi olan 'Dünya Şarkıları' konseri, Zülfü Livaneli, Astor Piazzolla, Fahir Atakoğlu ve Georgy Sviridov'un eserlerini çello ve piyano eşliğinde yorumlayacakları bir performans sunacak. Konser, 24 Şubat'ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

19.02.2024 16:09  Güncelleme: 16:10
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Azerbaycanlı çellist Jamal Aliyev ile piyanist Ece Dağıstan'ın ortak projesi "Dünya Şarkıları" konseri, müzikseverlerle buluşacak.

İkili konserde, Zülfü Livaneli, Astor Piazzolla, Fahir Atakoğlu ve Georgy Sviridov'un aralarında olduğu sanatçıların eserlerini çello ve piyanoyla kendilerine özgü bir yorumla seslendirecek.

Konser, 24 Şubat'ta 20.30'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) Turkcell Platinum Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Azerbaycanlı çellist Jamal Aliyev ve piyanist Ece Dağıstan'dan 'Dünya Şarkıları' konseri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Azerbaycanlı çellist Jamal Aliyev ve piyanist Ece Dağıstan'dan 'Dünya Şarkıları' konseri - Son Dakika
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