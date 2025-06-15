Babalar Günü'nde Şehit Babaları Edirnekapı Şehitliği'nde - Son Dakika
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Babalar Günü'nde Şehit Babaları Edirnekapı Şehitliği'nde

Babalar Günü\'nde Şehit Babaları Edirnekapı Şehitliği\'nde
15.06.2025 12:30
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15 HAZİRAN Babalar Günü'nde babalar evlatlarını ziyaret etmek için Edirnekapı Şehitliği'ndeydi.

15 HAZİRAN Babalar Günü'nde babalar evlatlarını ziyaret etmek için Edirnekapı Şehitliği'ndeydi. Oğullarını ziyarete gelen babalar, çocuklarının mezarı başında dua edip Kur'an-ı Kerim okudu.

Evlatlarını şehit veren babalar Babalar Günü'nü Edirnekapı Şehitliği'nde buruk geçirdi. Sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliğe gelen aileler evlatlarının mezarlarını ziyaret etti. Şehit yakınları dualar edip Kur'an-ı Kerim okudu; çocuklarının mezarlarını temizledi.

'O GELECEKKEN BİZ EVLADIMIZI ZİYARETE GELİYORUZ'

Şehit Kara Pilot Üsteğmen Kemal Taşçı'nın babası Müslim Taşçı, "Biz sadece babalar gününe münhasır değil, haftanın 3-4 günü buradayız. Geliyoruz, çocuğumuzun kabriyle ilgileniyoruz, dua ediyoruz. Onunla vakit geçirmeye çalışıyoruz. Oğlumuz 2011 yılında bir helikopter kazasında 5 Üsteğmen arkadaşıyla beraber şehit oldular. Normalde babalar gününde evlatlar babalara gelirdi. Şimdi tam tersi oluyor, biz evladımızı ziyarete geliyoruz. Onunla halleşiyoruz. Onlar unutulmuyor, evlat neticede. Biz anne baba olarak böyle hiçbir yakınımızı kaybetmeden evladımızı kaybettik. Bunu da televizyondan öğrendik. Bu bizi çok sarstı; ama dinimizin bize verdiği bir inanç da var. Herkes ölümü tadacak. Gerçi Allah 'Onlara ölü demeyin' diyor. 'Onlar canlıdır. Lakin siz anlayamazsınız' diyor. Biz de onun o kelamına sığınarak onların canlı olduğunu düşünüyoruz ve Rabbimizin izniyle öbür tarafta onlarla ebedi beraber olacağız. Babalar gününü orada daha güzel kutlayacağız" dedi.

'OĞLUMUN YANINA GİDECEĞİM DİYE GECE UYUYAMADIM'

Hakkari'de 20 yaşında şehit olan Ercan Doğrukartal'ın babası Coşkun Doğrukartal ise, "Bu ateşe bir su dökerlerde bizden sonra başkaları yanmaz. Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın. Başka ne diyebiliriz. Bugün babalar günü. Oğlum yavrum Ercan gelemedi bana. Ben baba olarak 2 saattir buradayım. Babalar günü için oğlumun yanına gideceğim diye uyuyamadım. Beni çok severdi ben de onu çok severdim. Mukadderat buymuş. Başta oğlum olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum başta oğlum olmak üzere. 20 yaşındaydı. 20 yaşında şehit oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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