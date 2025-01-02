Baca Temizlerken Düşen Adam Hayatını Kaybetti

Büyükçekmece'de baca temizliği için çıktığı çatıdan bina boşluğuna düşen kişi yaşamını yitirdi.
Dizdariye Mahallesi Kamelya Sokak'taki 5 katlı binanın çatısına baca temizliği yapmak üzere çıkan Adem Osman S. (40), dengesini kaybederek bina boşluğuna düştü.
İhbar üzerine adrese gelen sağlık görevlileri, Adem Osman S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayı duyan Adem Osman S'nin yakınları sinir krizi geçirirken, cenaze incelemelerin ardından Büyükçekmece Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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