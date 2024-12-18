BAE'de Drone ile İlk Ticari Teslimat Ruhsatı

Güncel

DUBAİ, 18 Aralık (Xinhua) -- Çinli teknoloji devi Meituan'a bağlı Keeta Drone, Görüş Hattı Ötesi (BVLOS) teknolojisi kullanılarak yapılacak drone teslimatları için Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) verdiği ilk ticari ruhsatı aldı. Şirketin salı günkü açıklamasında BAE'de ilk kez verilen bu ruhsatla şirketin Dubai'de gıda ve ilaç teslimat hizmetleri başlatabileceği belirtildi.

Dubai Veliaht Prensi Şeyh Hamdan bin Muhammed bin Raşid Al Maktum, Dubai Silicon Oasis'de ilk siparişi vererek hizmeti başlattı.

Veliaht Prens, "İleri teknolojiden yararlanıp havacılık ve hava taşımacılığı sektörlerini güçlendirerek çeşitlendirilmiş ve esnek dijital ekonomiye güç veren projeleri desteklemeye devam ediyoruz" dedi.

Meituan Başkan Yardımcısı ve Keeta Drone Başkanı Mao Yinian, Dubai'nin istek üzerine teslimat hizmetlerine olan talebinin altını çizerek, şirketin dronelarının kentsel lojistik verimliliği ve güvenilirliğini artırmada son derece uygun olduğunu belirtti.