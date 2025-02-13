BAE ve ABD Ortadoğu'yu Görüştü

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DUBAİ, 13 Şubat (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio telefonda Ortadoğu'daki gelişmeleri görüştü.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın çarşamba günü bildirdiğine göre iki lider ortak ilgi alanlarına giren bölgesel ve uluslararası konuları ele aldı.

Al Nahyan, bölgede adil ve kapsamlı bir barış yönünde çalışmanın ve iki devletli çözüm temelinde tüm taraflar için güvenlik ve istikrar sağlamanın önemini vurguladı.

Görüşmede iki ülkenin stratejik ilişkileri çerçevesinde çeşitli alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesi konusu da gündeme geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan basın açıklamasında iki tarafın Gazze'deki ateşkes anlaşmasını ve Hamas'ın ABD vatandaşlarının da aralarında bulunduğu tüm rehineleri serbest bırakmasının önemini ele aldığı belirtildi.