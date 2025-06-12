BAE ve Pakistan İşbirliğini Güçlendiriyor - Son Dakika
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BAE ve Pakistan İşbirliğini Güçlendiriyor

12.06.2025 20:20
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BAE Devlet Başkanı ve Pakistan Başbakanı, işbirliği ve uluslararası barış için görüşmeler yaptı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek, istikrarı korumak, bölgesel ve uluslararası barışı pekiştirmek için uluslararası çabaları desteklemenin önemini ele aldı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre Bin Zayid, ülkesini ziyaret eden Başbakan Şerif ile Abu Dabi'de bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasında özellikle ekonomi, yatırım ve kalkınma alanlarında ortak işbirliği yolları masaya yatırıldı.

Ortak öneme sahip bir dizi bölgesel ve uluslararası konuyu değerlendiren ve bunlara dair görüş alışverişinde bulunan taraflar, istikrarı korumak, bölgesel ve uluslararası barışı pekiştirmek için uluslararası çabaları desteklemenin önemine dikkati çekti.

Başbakan Şerif, BAE'nin Pakistan'a ve niteliksel kalkınma girişimlerine verdiği sürekli desteği takdirle karşıladığını dile getirdi.

Pakistan Başbakanı Şerif, çok sayıda bakan ve üst düzey yetkilinin yer aldığı bir heyetle bugün BAE'ye gelmişti. Ziyaretin ne kadar süreceği konusunda ise bilgi verilmedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Politika, Pakistan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAE ve Pakistan İşbirliğini Güçlendiriyor - Son Dakika

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