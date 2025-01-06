BAE ve Suriye İlişkileri Güçleniyor

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ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Suriye'deki Geçici Hükümetin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani ile iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

BAE resmi ajansı WAM'da yayımlanan habere göre, Al Nahyan ile Şeybani Abu Dabi'de bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke ve kardeş halk arasındaki önemli alanlardaki dostluk ilişkilerin güçlendirilmesinin yolları, dost ülke Suriye'deki gelişmeler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Al Nahyan, ülkesinin "Suriye'nin bağımsızlığını ve tüm toprakları üzerindeki egemenliğini" destekleme konusundaki değişmez tutumunu vurguladı.

BAE'nin kardeş Suriye halkının yanında olduğunu ifade eden Al Nahyan, Suriye halkının güvenlik, barış, istikrar ve onurlu bir yaşam taleplerine ulaşması konusunda sarf edilen tüm bölgesel ve uluslararası çabaları desteklediğini kaydetti.

Al Nahyan, refah, ilerleme ve kalkınma dolu bir gelecek için Suriye halkına güvenlik ve istikrar etkenlerinin tamamının sağlanması gerektiğine dikkati çekti.

Görüşmeye BAE'den Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Mübarek Fadıl el-Mezrui, Uluslararası İşbirliği Devlet Bakanı Rim bint İbrahim el-Haşimi, Devlet Bakanı Halife Şahin katılırken Suriye heyetinde Geçici Hükümetin Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, Elektrik Bakanı Ömer eş-Şakruk, Petrol Bakanı Gıyas Diyab, Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Enes Hattab yer aldı.

Suriye Haber Ajansının (SANA) sosyal medyadaki hesabında yer alan habere göre, Şeybani beraberindeki heyetle yurt dışı turu kapsamında dün Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

Suriyeli yetkilinin yurt dışı turunun Ürdün'ü de kapsadığı belirtilmişti.