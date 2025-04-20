Bafra Belediyesi'nden Tiyatro Desteği

Bafra Belediyesi'nin destekleri ile "Sevgi ve Rotobu Dev Adama Karşı" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Belediyenin Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki tiyatro oyunu, minik çocuklarla buluştu.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, gösteriye olan yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çocuklarımızın hem eğlenerek öğrenmelerine katkı sağlayan bu tür etkinlikler bizim için çok değerli. Sevgi ve Rotobu Dev Adama Karşı adlı tiyatro, minik kalplere sevgi ve nezaketin önemini anlatırken, zorbalığın kötü bir davranış olduğunu ve bilginin her zaman üstün geldiğini başarılı bir şekilde aktardı. İki seansta da salonumuz çocuklarımızın neşeli kahkahalarıyla doldu taştı." dedi.