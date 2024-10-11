Bafra Belediyespor\'dan Yeni Spor Etkinlikleri

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Bafra Belediye spor, sportif etkinlikleri için kayılara başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bafra Belediyesi Spor Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen kadınlara özel sağlıklı yaşam etkinliği, çocuklar için basketbol ve geleceğine yön vermek amacını güden gençlere yönelik akademi hazırlık kursları, bu yıl da sürdürülüyor.

Bafra Belediyesi tarafından daha önce hayata geçirilen, Bafralı kadınların ücretsiz istifade edebildikleri ve yoğun ilgi gösterdiği sağlıklı yaşam etkinliği için de ön kayıtlar başladı.

Bafra Belediyespor Kulübü idaresinde hayata geçirilen basketbol kursları, bu yıl 10 ile 15 yaş aralığındaki çocuklara hitap edecek.

Bafra Belediyesi, Akademi Hazırlık Kursları kapsamında 32'nci dönem POMEM kurslarını uzman eğitmenler eşliğinde ücretsiz olarak vermeyi bu yılda sürdürecek.

Sportif etkinliklerin başvuruları ve ön kayıtları, eski spor salonu bünyesinde yer alan Bafra Belediyesi irtibat bürosunda gerçekleştirilecek.