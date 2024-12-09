Bafra'da 4. Geleneksel Satranç Turnuvası - Son Dakika
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Bafra'da 4. Geleneksel Satranç Turnuvası

Bafra\'da 4. Geleneksel Satranç Turnuvası

Bafra Belediyesi, 179 sporcunun katıldığı 4. Geleneksel Satranç Turnuvası düzenledi.

09.12.2024 12:46
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Bafra Belediyesi 4'üncü Geleneksel Satranç Turnuvası düzenlendi.

Turnuva Bafra Belediyesinin ev sahipliğinde, Türkiye Satranç Federasyonu koordinasyonu, Samsun Satranç İl Temsilciliği ve Bafra Satranç İlçe Temsilcileri desteği ile gerçekleştirildi.

Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen turnuvaya Amasya, Antalya, Çanakkale, Erzincan, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Tokat, Trabzon ve Samsun'dan 179 sporcu katılım sağladı.

Sporcular 1. kategoride 8 yaş ve altı, 2. kategoride 10 yaş ve altı, 3. kategoride 14 yaş ve altı olmak üzere 3 kategoride mücadele etti.

İki gün süren turnuvada, 8 yaş ve altı kategorisinde birinci Trabzon'dan Akif Mirza Yılmaz, ikinci Samsun'dan Mehmet Eren Öztürk, üçüncü Trabzon'dan Göktürk Kemal Altındaş, En İyi Kadın Sporcu Samsun'dan Meryem Azra Pilan, En İyi Bafralı Sporcu ise Göktürk Gümrükçü, 10 yaş ve altı kategorisinde birinci Samsun'dan Muhammet Berat Kurt, ikinci Kırıkkale'den Ömür Nedim Yavaş, üçüncü Samsun'dan Amine Ece Gün, En İyi Kadın Sporcu Samsun'dan Amine Ece Gün, En İyi Bafralı Sporcu Kağan Mert Perçin, 14 yaş ve altı kategorisinde birinci Samsun'dan Mert Uyanık, ikinci Tokat'tan Yusuf Asil Şen, üçüncü Çanakkale'den Arya Yaman, En İyi Kadın Sporcu Çanakkale'den Arya Yaman, En İyi Bafralı Sporcu Ece Kalbişen ödül almaya hak kazandı.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Bafra Belediyesi olarak sosyal, kültürel ve sportif alanlarda ilçemizi ileriye taşıyacak çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Bu yıl Kamuda Tasarruf Tedbirleri kapsamında sadece küçük yaş grupları için Satranç Turnuvamızı organize ettik. Önümüzdeki yıl haziran ayında daha kapsamlı, ulusal ve uluslararası boyutta yeniden satranç turnuvası gerçekleştireceğiz." dedi.

Turnuvayı, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz, TSF Samsun İl Temsilcisi Duran Karaköse, TSF Bafra Temsilcisi Cemal Bekgöz, siyasi parti temsilcileri, daire ve belediye birim müdürleri, sporcular ve çok sayıda vatandaş takip etti.

Kaynak: AA

samsun, Bafra, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bafra'da 4. Geleneksel Satranç Turnuvası - Son Dakika

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