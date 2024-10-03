Bafra\'da Altyapı ve Yol Çalışmaları Devam Ediyor

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Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ilçede yürütülen altyapı ve yol çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, ilçenin önemli noktalarında en işlek mahalle ve caddelerinde altyapı ve üstyapı çalışmalarının son dönemde yağışlar nedeniyle yapılamadığına işaret etti.

İlçenin yıllara yayılmış altyapı ve içme suyu sorunundan kurtulabilmek için SASKİ ile birlikte çalıştıklarını vurgulayan Kılıç, "SASKİ'nin altyapısını tamamlandığı yerlerde bizler de işin bir an önce tamamlanması için görev tanımımızın içerisinde olmamasına rağmen, üstyapı işlemlerini üstlendik. 21 mahallede aynı anda bir çalışma var." ifadelerini kullandı.

Bafra'nın kronik sorunlarına nihai çözüm bulabilmek adına yaklaşık 150 kilometre içme suyu ve kanalizasyon hattının komple yeniden yapıldığını vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"İlçemiz son zamanlarda geçmişle kıyaslandığında aşırı miktarda yağmur aldı. Son yağan yağmurlar sonrası çok ciddi sorunlar yaşamayışımızın sebebi de aslında söz konusu altyapı çalışmaları. 150 kilometre içme suyu ve kanalizasyon hattı çalışmalarında ilçenin neredeyse tamamı kazıldı, boru döşeniyor, üstü kapatılıyor, asfalt, yama yapılıyor, taş döşeniyor. Kolay bir işlem değil. Tepkileri biliyor, olumsuz söylenen sözleri de duyuyoruz. Bütün bu eleştirileri Bafra'nın geleceği için göğüslüyor, katlanmaya değer buluyoruz. Kadirşinas vatandaşlarımızın sabır, hoşgörü ve desteği ile sürdürülen çalışmalar meyvesini kısa süre içerisinde verecek. Bütün bu çalışmalar tamamlandığında herkes bizlere, verilen yetkiye istinaden meclisimize teşekkür edecek."