Bafra'da Altyapı ve Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bafra'da Altyapı ve Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Bafra\'da Altyapı ve Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Başkan Kılıç, Bafra'da altyapı ve üstyapı çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. 150 km hat yenileniyor.

03.10.2024 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ilçede yürütülen altyapı ve yol çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, ilçenin önemli noktalarında en işlek mahalle ve caddelerinde altyapı ve üstyapı çalışmalarının son dönemde yağışlar nedeniyle yapılamadığına işaret etti.

İlçenin yıllara yayılmış altyapı ve içme suyu sorunundan kurtulabilmek için SASKİ ile birlikte çalıştıklarını vurgulayan Kılıç, "SASKİ'nin altyapısını tamamlandığı yerlerde bizler de işin bir an önce tamamlanması için görev tanımımızın içerisinde olmamasına rağmen, üstyapı işlemlerini üstlendik. 21 mahallede aynı anda bir çalışma var." ifadelerini kullandı.

Bafra'nın kronik sorunlarına nihai çözüm bulabilmek adına yaklaşık 150 kilometre içme suyu ve kanalizasyon hattının komple yeniden yapıldığını vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"İlçemiz son zamanlarda geçmişle kıyaslandığında aşırı miktarda yağmur aldı. Son yağan yağmurlar sonrası çok ciddi sorunlar yaşamayışımızın sebebi de aslında söz konusu altyapı çalışmaları. 150 kilometre içme suyu ve kanalizasyon hattı çalışmalarında ilçenin neredeyse tamamı kazıldı, boru döşeniyor, üstü kapatılıyor, asfalt, yama yapılıyor, taş döşeniyor. Kolay bir işlem değil. Tepkileri biliyor, olumsuz söylenen sözleri de duyuyoruz. Bütün bu eleştirileri Bafra'nın geleceği için göğüslüyor, katlanmaya değer buluyoruz. Kadirşinas vatandaşlarımızın sabır, hoşgörü ve desteği ile sürdürülen çalışmalar meyvesini kısa süre içerisinde verecek. Bütün bu çalışmalar tamamlandığında herkes bizlere, verilen yetkiye istinaden meclisimize teşekkür edecek."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hamit Kılıç, Politika, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Bafra, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bafra'da Altyapı ve Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:18 İran, İsrail’in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti İran, İsrail'in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti
14:07 Bahçeli, Erdoğan’ı beklerken çektiği tesbihi kameraları fark edince hemen cebine koydu Bahçeli, Erdoğan'ı beklerken çektiği tesbihi kameraları fark edince hemen cebine koydu
13:20 Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu’nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı
12:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025’in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025'in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız
12:30 Türkiye sınırına dayanırlar mı Milli Savunma Bakanlığı’ndan İsrail’e gözdağı Türkiye sınırına dayanırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı
22:09 İsrail Kabinesinden ’İran’ kararı İsrail Kabinesinden 'İran' kararı
22:04 Okan Buruk’tan Acun Ilıcalı’ya bomba cevap Okan Buruk'tan Acun Ilıcalı'ya bomba cevap
21:32 Mourinho’dan “Fenerbahçe’ye geldiğinize pişman mısınız“ sorusuna olay yanıt Mourinho'dan "Fenerbahçe'ye geldiğinize pişman mısınız?" sorusuna olay yanıt
21:25 2 aydır kayıp olarak aranıyordu, cesedi 3,5 yıllık çıktı 2 aydır kayıp olarak aranıyordu, cesedi 3,5 yıllık çıktı
21:17 Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Fenerbahçe formalı paylaşım yaptı Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Fenerbahçe formalı paylaşım yaptı
20:56 Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez açtı, ayna detayları çok konuşuldu Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez açtı, ayna detayları çok konuşuldu
20:16 ABD, İran’a yeni yaptırımlara hazırlanıyor ABD, İran'a yeni yaptırımlara hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 15:01:15. #1.11#
SON DAKİKA: Bafra'da Altyapı ve Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement