Samsun'un Bafra ilçesinde Kurban Bayramı arife gününde mezarlık ziyaretleri yapıldı.
Bafra Asri Mezarlığı'nda bulunan Garnizon Şehitliği, şehit aileleri ve vatandaşlar tarafından ziyaret edildi.
Garnizon Şehitliğinde Kur'an-ı Kerim ve mevlid-i şerif okundu.
Dualar edildikten sonra şehit kabirlerine gül bırakıldı.
Programa Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek, İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Bafra'da Arife Günü mezarlık ziyaretleri gerçekleşti - Son Dakika
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