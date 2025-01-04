Bafra'da Bıçaklama: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Bafra'da Bıçaklama: Şüpheli Tutuklandı

Bafra'da tartıştığı genci bıçaklayarak öldüren Efe D. tutuklandı. Alkollü olduğu belirlendi.

04.01.2025 22:46
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Samsun'un Bafra ilçesinde tartıştığı genci bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Emirefendi Mahallesi'nde tartıştığı Özcan K'yi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Efe D'nin Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İlçede dün, Efe D. (20), laf atma meselesi nedeniyle tartıştığı Özcan K'yi (20) bıçakla yaralamış, Özcan K. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Gözaltına alınan Efe D'nin 2,50 promil alkollü olduğu belirlenmişti.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, samsun, Güncel, Bafra, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bafra'da Bıçaklama: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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