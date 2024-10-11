Bafra'da Çeltik Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bafra'da Çeltik Hasadı Devam Ediyor

Bafra\'da Çeltik Hasadı Devam Ediyor

Samsun'un Bafra ilçesinde 150 bin dekar alanda çeltik hasadı sürerken, TMO alımlarını sürdürüyor.

11.10.2024 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde 150 bin dekar alana ekilen çeltik hasadında alımlar devam ediyor.

Kızılırmak Nehri'nin beslediği verimli Bafra Ovası'nda mayıs ayında ekimi yapılan çeltiğin hasadı, ekim ayında başladı.

Hasat ettikleri çeltiği kurutma işlemini tamamlayan çiftçiler, ürünlerini satmak için Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile Tarım Kredi birlik kooperatiflerin satış depolarına götürüyor.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, bu yıl Bafra Ovası'nda 150 bin dekar alanda çeltik üretimi yapıldığını söyledi.

TMO'nun Bafra'daki deposunda günde 400 ton alım yaptığını belirten Tosuner, "13 rutubet, 60 randıman çeltiğin tonu 25 bin lira. Alaçam, Bafra, Yakakent ve Samsun'un tüm ilçelerinde alımlar devam ediyor. Devlet, son kilosuna kadar alımını sürdürecek." dedi.

Çiftçilere uyarıda bulunan Tosuner, "Çiftçilerimizin dikkat edeceği konu, 13 rutubetin üstüne çıkmasınlar. Çıktığında fiyat düşüyor. Üreticilerin randımana sadık kalmalarını istiyoruz. Bafra çeltiğinin 55 randımanın altına düşeceğine inanmıyorum. 62 randımanın üstünde gelen çeltikte ise fiyat 25 bin lirayı aşıyor." diye konuştu.

Tosuner, Bafra Ovası'nda geçen yıl ekim alanının 125 bin dekar olduğunu dile getirerek, "İnşallah 2025 yılında 160-170 bin dekarı bulur. Bu da demektir ki Bafra üretiyor. Yüzde 10'u tamamlanan çeltik hasadının bereketli ve kazançlı geçmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Toprak Mahsulleri Ofisi, Yerel Haberler, Bafra Ovası, Çiftçilik, Ekonomi, Çeltik, samsun, Güncel, Tarım, Bafra, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bafra'da Çeltik Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:17 Köfteci Yusuf’un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı Köfteci Yusuf'un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı
14:56 Adnan Oktar: Bana şurada bir oda verseler kadına şiddet, mutsuzluk, savaş hepsini bitiririm Adnan Oktar: Bana şurada bir oda verseler kadına şiddet, mutsuzluk, savaş hepsini bitiririm
14:18 Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan! İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı
12:37 Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı
11:06 ATM’lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu ATM'lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu!
22:50 PFDK’dan Beşiktaş’ın hocasına 2 maç ceza PFDK'dan Beşiktaş'ın hocasına 2 maç ceza
22:43 İsrail ordusu, Lübnan’ın kalbine bomba yağdırdı İsrail ordusu, Lübnan'ın kalbine bomba yağdırdı
22:07 Liverpool, milli yıldıza talip oldu Liverpool, milli yıldıza talip oldu
21:46 Karısının sığındığı eve molotof kokteyliyle saldırdı Karısının sığındığı eve molotof kokteyliyle saldırdı
21:41 Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu’yu hedef aldı: Bildiklerini açıklamıyorsan şeref yoksunusun Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu'yu hedef aldı: Bildiklerini açıklamıyorsan şeref yoksunusun
21:22 Kılıçdaroğlu’ndan “Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız“ sorusuna net yanıt Kılıçdaroğlu'ndan "Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna net yanıt
20:58 Milyonlarca öğretmeni yakından ilgilendiren teklif Meclis’ten geçti Milyonlarca öğretmeni yakından ilgilendiren teklif Meclis'ten geçti
20:56 Skandal iddia: Haksız kazanç uğruna 12 bebeğin ölümüne göz yumuldu Skandal iddia: Haksız kazanç uğruna 12 bebeğin ölümüne göz yumuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 15:56:05. #1.11#
SON DAKİKA: Bafra'da Çeltik Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.