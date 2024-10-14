Bafra'da Düğünde Silah Operasyonu - Son Dakika
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Bafra'da Düğünde Silah Operasyonu

Bafra\'da Düğünde Silah Operasyonu

Jandarma, Bafra'da düğünde 8 ruhsatsız tabanca ve bıçak ele geçirdi, adli işlem başlatıldı.

14.10.2024 13:46
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Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma tarafından düğüne yapılan operasyonda, 8 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet bıçak ve mermi ele geçirildi.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir düğünde silah atılacağı bilgisi gelmesi üzerine, operasyon başlattı.

Ekipler, Meşelitürkmenler Mahallesi'nde düğünde yapılan aramalarda, 8 adet tabanca, 2 adet bıçak ve 40'a yakın tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bafra'da Düğünde Silah Operasyonu - Son Dakika

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