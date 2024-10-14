Bafra\'da Erken Evlilik Soruşturması: 5 Gözaltı

Güncel

Samsun'un Bafra ilçesinde, erken yaşta evlilik soruşturmasında gözaltına alınan 5 kişi adliyeye çıkarıldı.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, dün gece Dededağı Mahallesi'nde düğünleri denetlemek için yaptıkları devriyede, "damat ile gelinin" reşit olmadığını tespit etmiş ve Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 14 yaşındaki İ.G'yi koruma altına almıştı.

Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan İ.G'nin annesi G.G, babası İ.G, damadın annesi H.D. ve babası O.D. ile 17 yaşındaki "damat" S.E.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden 5 şüpheli daha sonra adliyeye çıkarıldı.