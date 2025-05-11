Bafra\'da Ev Bacasında Yangın

Samsun'un Bafra ilçesinde, müstakil evin bacasında çıkan yangın söndürüldü.
Gazi Paşa Mahallesi, Osman Paşa Caddesi'nde Z.K'ye ait tek katlı müstakil evin bacasında yangın çıktı.
Yangını fark eden ev sahibi, dışarı çıkarak komşularından yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, evin diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü.
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