Bafra'da Firari Hükümlü Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, yağma suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, "konutta birde fazla kişi ile yağma" suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü S.K. (23) Koşuköyü Mahallesi'nde saklandığı adreste yakalandı.
Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.
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