Bafra\'da Firari Hükümlü Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda, "12 yaşından küçük mağdurların cinsel istismarı" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü M.Ç. (58), Şeyhulaşköyü Mahallesi'ndeki bir ikamette gözaltına alındı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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