Bafra'da Fırın Denetimleri Ramazan Boyunca Sürüyor

Samsun'un Bafra ilçesinde, ramazan ayı boyunca vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla fırınlar denetleniyor.

Bafra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, ekmek ve pidelerin gramajları ile hijyen standartları titizlikle inceleniyor.

Yapılan denetimler sonucunda, 4 ayrı fırında belirlenen gramajın altında pide üretimi yapıldığı tespit edildi.

Toplamda 112 adet eksik gramajlı pideye el konuldu.

Hijyen kurallarına uymayan ve eksik gramajlı üretim yapan işletme sahiplerine ihtar ve cezai işlem uygulandı.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada, "İlçemizde ramazan ayı boyunca ekiplerimiz sıkı denetim çalışması gerçekleştiriyor. Vatandaşlarımızın sağlığını riske atan hiçbir çalışmaya müsaade etmeyeceğiz. Denetim çalışmaları kapsamında kurallara uygun çalışan, gramajında üretim yapan tüm işletmelerimize teşekkür ediyorum. Ramazan sonuna kadar denetimlerimiz hızla devam edecek" dedi.