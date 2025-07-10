Bafra\'da Geleneksel Sünnet Şöleni

Bafra Belediyesince düzenlenen "Geleneksel Sünnet Şöleni" kapsamında çocukların sünneti, Bafra Devlet Hastanesinde yapılmaya başlandı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda bu yıl 21'incisi gerçekleştirilen sünnet şöleni öncesinde Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, sünnet olan çocukları hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kılıç, çocuklara çeşitli hediyeler vererek onlarla sohbet etti. Ebeveynlerle de bir araya gelen Kılıç, sosyal etkinliklerin toplumda dayanışmayı ve birlik duygusunu güçlendirdiğini belirtti.

Bafra Devlet Hastanesinde uzman hekimler tarafından sürdürülen sünnet işlemi 24 Temmuz'a kadar devam edecek.

Geleneksel Sünnet Şöleni ise ağustos ayı içinde yapılacak.