Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "uyuşturucu madde kullanmak, yağma, basit yaralama, hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 4 yıl 2 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y'yi (28) şehirler arası otobüs terminalinde yakaladı.
Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Bafra'da Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?