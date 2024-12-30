Samsun'un Bafra ilçesinde, iş yeri yangınında binada da hasar oluştu.
Gazipaşa Mahallesi Hal Caddesi yolunda, U.B'ye ait teksil firmasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, iş yeri tamamen yanarken, apartmanın ön cephesinde hasar oluştu.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Son Dakika › Güncel › Bafra'da İş Yeri Yangını: Hasar Oluştu - Son Dakika
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