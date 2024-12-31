Bafra\'da Kaçak Silah Operasyonu

Samsun'un Bafra ilçesinde kaçak silah operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, halkın güvenliğini tehdit eden suç unsurlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, ilçede ekipler düzenledikleri operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca, 10 tabanca fişeği ve gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
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