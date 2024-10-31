Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il ve ilçelerde kaçakçılığa karşı operasyonlarını sürdürüyor.
Bu kapsamda polis, S.L'nin (23) iş yeri ve ikametinde arama yaptı.
Aramada 117 elektronik sigara ve 4 tabanca fişeği ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Bafra'da Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika
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