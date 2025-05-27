Bafra'da Kadına Balık Kutusu Düştü

Samsun'un Bafra ilçesinde üzerine içinde balık dolu kasa düşen kadın hastaneye buşvurdu.

Doğankaya Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bir balık firmasında çalışan 23 yaşındaki Y.K.'nin üzerine içi buzlu balık dolu köpük balık kutusu düştü.

Olayın ardından yaralanan kadın, kendi imkanlarıyla Bafra Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi oldu.