Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda üç adreste arama yapıldı.
Aramada bir ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek ve 38 fişek ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan E.A. (22), S.M.G. (23) ve M.Ş. (24) emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Bafra'da Ruhsatsız Silah Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?